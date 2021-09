Fra første færd var der både god kemi og sviende stikpiller mellem Thomas Blachman og Martin Jensen, der lærte hinanden at kende, da de blev castet som dommerkollegaer i 'X Factor 2021'.

Makkerskabet vandt dem tilmed prisen som 'Årets par' ved Zulu Comedy Galla i april, hvor Thomas Blachman fra scenen fik fortalt, hvordan prisen skulle stå på hans og Martin Jensens fælles kamin i soveværelset, hvor de »knalder hinanden i røven«.

Men trods duoens mange skænderier både på og uden for skærmen, har de to fortsat med at se hinanden efter 'X Factor'.

»Mig og Martin har udviklet et forhold, det har vi sgu. Vi har også set hinanden periodisk i mellemtiden, og det er jo, fordi vi godt kan lide hinanden. Han er godt selskab,« lyder det kærligt fra Thomas Blachman til B.T.

Sidste år begyndte bromancen at spirre mellem Martin Jensen og Thomas Blachman, der lærte hinanden at kende gennem 'X Factor 2021'. Her blev det en fast joke for 29-årige Martin Jensen at drille den 58-årige dommerveteran med sin alder, blandt andet som her ved at eskortere ham ned til sin plads ved dommerbordet. Foto: Martin Sylvest

Den samme historie fortæller Martin Jensen.

»Vi har set hinanden lidt efter 'X Factor' sidste år, men jeg har haft en sindssygt travl sommer, og han har været meget ude at rejse, så vi har ikke fået set så meget til hinanden. Men vi har da skrevet og snakket sammen, og når vi lige har haft tid, så har vi kunnet dele en øl,« forklarer den tilbagevendende 'X Factor'-dommer.

De glæder sig derfor begge til at se meget mere til hinanden i den kommende tid, hvor optagelserne til auditionprogrammerne netop er begyndt.

»Jeg glæder mig til at bruge tid med den gamle igen!« sagde Martin Jensen, førend han fulgte op med en af sine velkendte stikpiller til 'X Factor'-veteranen:

»Han skal bare huske at få sin middagslur, så han er lidt mere på dupperne.«

Thomas Blachman og Martin Jensen følges ad til udendørs fotografering til pressemødet, hvor de to atter en gang blev præsenteret som dommerkollegaer til næste års 'X Factor'. Foto: Philip Davali

Også Blachman var klar med en halvspydig kommentar om at se Martin Jensen i programmet igen, efter han som bekendt debuterede som dommer uden en eneste deltager i finalen.

»Det er klart, at Martin er kommet tilbage, han skal jo selvfølgelig have genoprejsning. Han skal selvfølgelig være Martin, som han er, og som vi alle sammen elsker, men han skal selvfølgelig også have nogle med i finalen, det er klart,« lød det fra Thomas Blachman.

De kærlige stikpiller sluttede dog ikke der.

Sangeren Kwamie Liv er den nyeste tilføjelse til 'X Factor'-dommerbordet, og hun får dermed den muntre tjans at sidde i smørhullet mellem Thomas Blachman og Martin Jensen. Foto: Philip Davali

For selvom Martin Jensen er glad for at skulle bruge tid med Thomas Blachman igen, så kunne han ikke dy sig for at drille tv-kollegaen med hans alder endnu engang.

»Blachman er med igen, han er ikke gået på pension endnu, det undrer søreme også mig. Nej, jeg er super positiv over Kwamie Liv,« spøgte Martin Jensen med et glimt i øjet om sine dommerkollegaer.

Og som man kender det fra sidste år, så lader ingen af de to herrer en stikpille forpasse sig.

»Sagde han virkelig det? Det røvhul! Problemet er, at han kan ikke komme op med, hvem der så skulle erstatte mig. Og i mit embede er der ikke noget, der hedder pension,« slog Blachman fast med et grin.