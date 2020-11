Ida meldte sig til ‘Love Island’ bag sin daværende kærestes ryg. Da hun kom med i programmet, fik hun endelig taget sig sammen til at træde ud af deres turbulente forhold.

De to tidligere ‘Love Island’-deltagere Ida Søjborg og Samantha Buchwald var for nylig på besøg hos Realityportalen for at svare på spørgsmål fra vores læsere, og her lød et af spørgsmålene på, hvorfor de i sin tid meldte sig til TV3-programmet.

Her besluttede Ida sig for at give den sande historie om, hvorfor hun i vintermånederne i 2018 drog mod Gran Canaria for at deltage i ‘Love Island’.

»Sandheden er den, at jeg var kærester med én, og det her forhold var rigtig, rigtig turbulent, og jeg gik faktisk til casting bag min daværende kærestes ryg. Den er ikke god, jeg ved det godt, men det var så svært, og det var så turbulent, og det blev en lille smule fysisk voldeligt, og jeg var meget udkørt og ked af det, og jeg kunne bare ikke gå fra det her menneske,« forklarede Ida.

Slog op for ‘Love Island’

Ida følte, at hun havde brug for et skub til at komme væk fra den voldelige ekskæreste og deres turbulente forhold, og der blev ‘Love Island’ det afgørende springbræt.

»Så jeg valgte at sige: Hvordan kommer jeg væk, hvordan bryder jeg det her med, at jeg bliver ved med at gå tilbage og får ændret på det hele, for jeg var ikke standhaftig nok til at blive væk tydeligvis. Så jeg valgte at takke ja til ‘Love Island’ og stod faktisk, efter jeg havde skrevet under: “F-u-c-k, det her har jeg ikke lyst til, jeg fortryder, jeg vil gerne blive hjemme!”. Og så vidste jeg jo bare, at det ville ende i det samme igen, så jeg tænkte: “Fuck det, jeg dropper den her person”, og så ti dage efter sad jeg i ‘Love Island’,« forklarede hun.

Påvirkede forholdet til Jonas

I TV3-programmet ‘Love Island’, der handlede om at finde kærligheden, havde Ida da også held i sprøjten. Hun fandt nemlig sammen med meddeltageren Jonas Korsgaard, og man kunne følge deres svingende kærlighedshistorie gennem hele programmet. Forholdet endte dog kort tid efter hjemkomsten til Danmark på grund af utroskab fra begges side.

Jonas og Ida blev nummer 2 i ‘Love Island’ tilbage i december 2018.

Den svære grund til, at Ida overhovedet var med i programmet, tror hun også påvirkede, hvordan hendes forhold til Jonas blev.

»Det var så hårdt. For jeg sad alene på et hotel, inden jeg kom ind, tre dage, det er de længste tre dage i mit liv, og det har påvirket mig under mit ophold, og det påvirkede helt sikkert også mit forhold til Jonas, at jeg ikke åbnede mig ordentligt op. Men jeg lærte rigtig meget. Jeg skulle væk, jeg skulle væk fra den hverdag, jeg var i,« forklarede Ida.

