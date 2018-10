Frank og Caspers 'Klovn'-comeback til tv-mediet levede aldrig helt op til vores (måske) alt for høje forventninger. Kommer der flere sæsoner, bør følgende ting være på plads.

For det første: Drop samarbejdet med familien Danmark-kanalen TV2.

Selvfølgelig skulle de tage imod tilbuddet om det helt brede publikum, da chancen bød sig, men det har virket til, at man ikke har turdet tage lige så mange chancer som tidligere af frygt for at gøre nogle medie-chefer sure.

Casper Christensen og Frank Hvam har selv afsløret, at de for eksempel fik censureret et afsnit om Lars Hjortshøjs mongol-mor, og det duer bare ikke at putte 'Klovn' i spændetrøje.

Casper og Franks skæve ideer kræver frie tøjler, så kommer der en sæson otte, bør de måske bruge en ny platform som afsender.

Derudover skal vi have golden boy Mikkel Nørgaard tilbage på holdet. Han instruerede de gamle sæsoner, men blev i den seneste afløst af Jesper Rofelt, hvis samarbejde med Casper og Frank ikke har slået gnister. Det var blandt andet også ham, der instruerede filmfloppet 'Dan Dream', så måske de bare ikke passer så godt sammen.

Så må Casper Christensen lige sørge for at blive gift med Iben Hjejle igen. Det var en sjov gimmick til at starte med, at han nu var sammen med Aqua-Lene, men hun endte desværre bare med at blive en dårlig parodi på Iben Hjejles vanvittige gemyt.

Og så har vi alle de geniale biroller.

Hvor var typer som Pivert, Claire og Revisor Kurt? Jacob Weble, der spillede Pivert, har udtalt, at han ikke ønskede at lege med mere, så Pivert måtte desværre begraves.

Claire røg selvfølgelig også ud for længst, men vi så i sæsons syvs sidste afsnit med Revisor Kurts store comeback, at de gode gamle biroller har været alt for meget væk på det sidste.

At Frank og Mia har fået børn, var også lidt irriterende og ofte ikke særlig vigtige for handlingen, hvor de konstant blev sendt væk, så de voksne kunne få lov til at udfolde sig.

Rigmor Ranthe, der blev sat til at spille teenagedatteren, blev i de første afsnit instrueret til at være alt for skinger, men hun fandt heldigvis det rette leje til sidst.

På den positive side var der heldigvis også flere rigtig gode afsnit som Erik Clausens død, hvor hospice-personalet gamblede på beboernes levetid, og Franks lesbiske nabokrig, hvor han – ja meget plat – endte med at lægge en lort på stuegulvet.

'Klovn'-universet har tidligere brilleret ved at lade kendte danskere spille ekstreme udgaver af sig selv. Det haltede lidt i sæson syv, hvor man kunne have fået meget mere ud af gæstestjerner som Mette Blomsterberg og Citybois, der egentlig bare var søde og ufarlige.

Det har været fedt at have 'Klovn' tilbage til hverdagen, og med knap en halv million ugentlig seere på flow-tv (TV2 vil aldrig oplyse streamingtal på TV2 Play) har interessen også fortsat været der.

Nu har Casper Christensen og Frank Hvam fået rystet rusten af sig – så må de lige sørge for at få evalueret internt, skåret til og fundet en løsning, hvor det ikke bliver alt for poleret, så de kan finde ind til den helt rigtige 'Klovn'-nerve, som vi ved, de besidder.

