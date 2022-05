Tirsdag havde filmen om Medinas karriere premiere i udvalgte biografer rundt om i landet.

I filmen fortæller stjernen indgående om de grænseoverskridende oplevelser, hun som popstjerne har været udsat for i pressen.

Og én episode er specielt udpenslet i filmen.

Her ser man Medina på fotos fra Københavns Lufthavn i 2013, hvor hun hiver en kvindelig journalist fra Se og Hør i håret, mens hun beder resten af pressen om at 'kigge på hende', fordi hun er et 'menneske, der ødelægger andres liv for ingenting'.

Pressebillede fra 'Medina'-filmen.

Den scene var angiveligt noget, som publikum kunne lide, da der var premiere på filmen i Imperial tirsdag aften.

B.T. erfarer fra flere kilder til premieren, at der blev hujet og klappet i salen, mens episoden udspillede sig i filmen.

Pr-agent Elisa Lykke, der var med til filmpremieren, fortæller til B.T., at hun ikke oplevede reaktionen som voldsom, men bekræfter at folk klappede under hændelsen.

»Jeg oplevede det ikke negativt. Der var nogle, der hujede og hejede og klappede, men det gjorde de også under andre sekvenser,« lyder det.

Hvordan har du det med, at der bliver klappet og hujet over en episode, der viser vold mod en journalist?

»Det får du mig ikke til at svare på. Det har jeg ikke en holdning til.«

Radio- og tv-vært Lisbeth Østergaard fortæller til B.T., at hun oplevede reaktionen, men ikke i en sådan grad, at det påvirkede hendes indtryk af filmen.

»Der var da nogle, der hujede, men det er ikke det, jeg husker.«

Synes du, det er i orden, at der klappes og heppes af den reaktion mod en journalist?

»Vi har lige haft denne her snak i forhold til Will Smith. De to kan ikke sammenlignes, og Medinas oplevelse ligger så langt tilbage, men selvfølgelig er der intet, der kan retfærdiggøre sådan en reaktion (som Medinas, red). Jeg kan dog sagtens relatere til, at det kan slå klik, hvis man er blevet dårligt behandlet så længe,« forklarer Lisbeth Østergaard og understreger, at vold dog aldrig er den rette løsning.

Så du blev ikke forarget over, at folk klappede?

»Næ. Jeg ved, det er sådan noget her, der skiller vandene, men jeg følte, at de fleste undlod at klappe. Der er jo ingen af delene, der er okay. Hverken at man bliver forfulgt af pressen, eller at man river en anden i håret.«

Lisbeth Østergaard var med sin søster til premieren.

I programmet 'Den, vi taler om', der er i denne uge netop handler om Medina, fortæller vært Ditte Okman, der også var til stede ved premieren, at der for hende var tale om et sært udbrud fra salen.

»Det var helt bizart. Faktisk ret ubehageligt. Jeg er ikke sart, men jeg fik det virkelig dårligt,« fortæller Ditte Okman i programmet.

Hun mener, at der bestemt kan drages paralleller til optrinet ved Oscars, hvor Will Smith slog komikeren Chris Rock i ansigtet.

»Denne her film handler jo ifølge Medina om, hvordan vi behandler hinanden, og så jubler publikum over et voldeligt overfald, Medina selv udfører. Oplevelsen mindede forbløffende meget om Oscars, hvor publikum jublede, da Will Smith smækkede Chris Rock en på hovedet.«

»Vi er vel alle sammen enige om, at man ikke må overfalde nogen – men Medina overfalder jo den forkerte journalist. En journalist, som var fuldstændig uskyldig i sammenhængen. Det er ikke noget at juble over,« lyder det fra værten.

Ditte Okman er uforstående over for, at Medina endnu ikke har undskyldt over behandlingen af journalisten.

»Jeg er med på, at Medina var presset – meget presset – men vildt nok, at man ikke reflekterer og siger undskyld, som Will Smith dog gjorde. Men endnu vildere, at en del af publikum bare klappede af overfaldet.«

Ditte Okman mener, der var tale om en bizar reaktion fra salen.

En, der ligeledes var til stede i biografsalen og kan bekræfte, at der blev hujet og heppet, er Medina-fanen Louise Bugdorf.

Hun har en klar opfattelse af, at de tilstedeværende reagerede sådan, fordi de synes, det er »sejt, at hun forsvarede sig selv«.

»Det er lidt en kombination af, at det er fedt, at hun står op for sig selv, men alligevel er hun en rollemodel, der skal stå til ansvar for, hvad man gør.«

»Når man ser filmen, så forstår man det jo godt. Hun er jo bare et menneske, der har nogle frustrationer, hun skal ud med. Objektivt set, så er der jo ikke nogen, der skal opføre sig sådan, men jeg tror, alle har været i en situation, hvor man har tabt forbindelsen et øjeblik.«

Synes du, det er i orden at klappe af, at Medina overfuser en journalist?

B.T. har været i kontakt med flere tilstedeværende, der fortæller, at de blev overraskede over salens reaktion, men de har ikke ønsket at udtale sig til citat.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Medina om reaktionen og for at høre, om hun stadig holder fast i ikke at ville undskylde over for journalisten. Medina har dog ikke ønsket at udtale sig om episoden, men siger gennem sin pressechef Line Bilenberg, at hun er »utrolig glad og taknemmelig over modtagelsen af filmen i går.«