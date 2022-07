Lyt til artiklen

Mens nogle havde held med at finde lykken i det amerikanske datingprogram 'Love is blind', var oplevelsen anderledes dårlig for en af anden sæsons deltagere.

Og han har nu valgt at sagsøge produktionen bag.

Jeremy Hartwell mener nemlig, at de forhold, som deltagerne levede under, var decideret umenneskelige.

Ifølge ham gik det ned ad bakke, før optagelserne overhovedet var gået i gang.

I et interview med CNN fortæller realitydeltageren, at han ifølge eget udsagn ikke selv havde taget initiativ til at være en del af programmet.

Han var på en datingapp blevet kontaktet af en kvinde, som hurtigt gjorde det klart, at hun ikke havde en romantisk interesse i ham.

I stedet ville hun høre, om han kunne være interesseret i at deltage i anden sæson af det populære program.

Uden at gøre sig større forhåbninger om at blive udvalgt, gik han derfor til casting, og i april 2021 satte han sig så til rette på et morgenfly mod Los Angeles.

»Da optagelserne skulle i gang, skulle nogle af os med et meget, meget tidligt fly. Jeg går ud fra, at det var for at holde mænd og kvinder adskilt, så vi ikke så hinanden,« fortæller han i interviewet med henvisning til programmets koncept.

De 15 mænd og 15 kvinder skal nemlig date uden at se hinanden.

De sidder således i hvert deres lille rum, hvorfra de skal føre samtaler og på den måde lære hinanden at kende.

Er der kemi, kan de vælge at blive forlovede, og først derefter får de hinanden at se.

Så langt nåede Jeremy Hartwell aldrig. Han fortæller dog, at han nærmest med det samme under optagelserne blev ukomfortabel.

»Vi fik konstant at vide, at vi ikke måtte tale med hinanden (forud for optagelser, red.),« fortæller han.

Efter en introduktion blev det angiveligt tid til, at deltagernes bagage skulle gennemgås.

»Vi havde fået at vide, at de ville tage vores telefoner, så det var forventeligt, men de tog også vores punge, pas og id-kort, hvilket var meget uventet,« fortæller han og tilføjer, at han følte et ubehag ved situationen.

»De gennemgik samtlige af vores ting – lidt som man ser det i militærfilm.«

Dernæst blev deltagerne ifølge Jeremy Hartwell sendt videre til særskilte hotelværelse, hvor de blev isoleret i 24 timer.

Her var adgangen til mad og vand ifølge ham begrænset. Til gengæld blev deltagerne angiveligt opfordret til at indtage alkohol på tom mave.

Da optagelserne endelig gik i gang kæmpede Jeremy Hartwell med trætheden, fortæller han om oplevelsen, som han mener, har været så inhuman, at han nu har sagsøgt Netflix, produktionsselskabet og castingvirksomheden bag.

I søgsmålet anfægter han også det honorar, som han modtog for sin deltagelse.

Han mener ikke, det var højt nok i forhold til arbejdsmængden.

Mens Netflix ikke er vendt tilbage til CNN, lyder det i en udtalelse fra produktionsselskabet:

»Hartwells deltagelse i programmet varede mindre end en uge. Desværre for ham endte hans rejse tidligt, da det ikke lykkedes ham at skabe et særligt bånd til en anden deltager.«

»Mens vi ikke ønsker at spekulere i motiverne for hans søgsmål, fastslår vi, at der absolut ikke er hold i hans anklager, og vi vil gøre vores for at forsvare os mod dem.«