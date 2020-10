Da Mette Blomsterberg i 2016 stoppede som dommer i 'Den store bagedyst', spurgte DR indehaveren af La Glace, Marianne Stagetorn Kolos, om ikke hun ville træde til i stedet.

Dengang blev det et pænt nej tak, og hun har ikke ændret holdning siden, fortæller hun til B.T. efter sin optræden som gæstedommer i denne uges udgave af den populære bagekonkurrence.

»Det var ikke noget, jeg var interesseret i, så det døde ret hurtigt. Katrine (Foged Thomsen, red.) gør det også rigtig godt.«

Marianne Stagetorn Kolos har siden 1989 været indehaver af det legendariske københavner-konditori La Glace, som i år kan fejre 150-årsjubilæum.

Marianne Stagetorn Kolos, indehaver af konditoriet La Glace Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Marianne Stagetorn Kolos, indehaver af konditoriet La Glace Foto: Thomas Lekfeldt

Det var i den anledning, at hun sagde ja til en tjans som gæstedommer i 'Den store bagedyst', og det var en sjov oplevelse. Særligt én ting gjorde stort indtryk, fortæller hun:

»Det var enormt rørende, at deltagerne – i hvert fald lod som om – var meget overraskede over at se mig. Jeg er jo bare mig, men de så ud til at være meget glade over mit besøg.«

B.T. har spurgt flere af deltagerne, hvordan det var at møde Marianne Stagetorn Kolos, og de var rigtig nok imponerede.

»Jeg var lidt starstruck, da hun kom,« lyder det blandt andet fra Anne Kirstine Tirstrup.

»Jeg har set hende på tv, og hun er jo bare et kendt konditoransigt. Det var en fed udfordring,« lyder det videre fra Caroline Fischer Rigelsen.

»La Glace er jo meget ikonisk, og jeg følger dem på de sociale medier,« lyder det fra Mads Eg Andersen, før Emil Ussing som den eneste erkender, at han ikke vidste, hvem hun var.

»Jeg tror bare, jeg fulgte lidt med flokken og begyndte at klappe. Men hun var sød nok,« griner han.

Det var DR, der havde fundet på, at deltagerne skulle lave La Glaces særlige 'Lise Nørgaard'-kage, der blev opfundet i 2017, da den berømte 'Matador'-forfatterinde fyldte 100 år.

Mads Eg Andersen. Foto: DR Vis mere Mads Eg Andersen. Foto: DR

Marianne Stagetorn Kolos fortæller, at La Glace har en sjov historik i forhold til Lise Nørgaard.

»Hun har fortalt, at hun kom første gang i butikken, da hun var tre år. Da hun nærmede sig de 100, spurgte vi, om hun ikke syntes, det var en god ide, at vi opkaldte en kage efter hende. Det syntes hun, men der var lige det, at hun ikke spiser kage. Så fortalte hun, at hun dog godt kan lide kransekage og rødgrød med fløde, og så kom vi frem til et mix af det.«

Det er den 24-årige Mads Eg Andersen fra Aarhus, der ender med at lave den bedste 'Lise Nørgaard'-kage, og han spørger kækt i programmet, om det er nok til at give en læreplads på La Glace.

Marianne Stagetorn Kolos kan sagtens huske Mads Eg Andersen.

Bemærkningen var sagt med et glimt i øjet, og det er ikke noget, hverken han eller La Glace har fulgt op på. Han havde dog den rette indstilling til at bage, fortæller hun.

»At være en god konditor handler meget om den rette grundindstilling. Man skal for eksempel have en god orden, og jeg lagde mærke til, at han var en af de få deltagere, der lagde sit viskestykke pænt til side, inden han gik i gang, mens det bare lå og rodede på bordet hos andre. Det var et godt udgangspunkt.«

Mads Eg Andersen tilføjer til B.T., at han da ikke er afvisende, hvis han en dag skulle få et godt tilbud fra La Glace, men lige nu fokuserer han på sin uddannelse i Aarhus, hvor han studerer molekylærbiologi.

»Jeg er lige startet på min kandidat og vil gerne kunne kombinere min fritidsinteresse (bagning, red.) med noget mere science-agtigt.«