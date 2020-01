Det skabte voldsom opmærksomhed, da Joachim Latocha torsdag sagde pænt nej tak til at sælge sin skjortevirksomhed, 'Barons', til JustEat-grundlæggeren Jesper Buch for 15 millioner kroner i DR-programmet 'Løvens Hule'.

Og den opmærksomhed har nu givet pote. Faktisk gav den pote allerede i timerne efter, at programmet sluttede torsdag aften klokken 21.00.

På få timer havde den massive eksponering nemlig medført, at salget af skjorter var eksploderet så voldsomt, at 'Barons' ved midnat havde solgt skjorter for mere end 1 million kroner. Det skriver Børsen.

Den ene million svarer til to måneders normal omsætning for virksomheden, som blev grundlagt af Joachim Latocha tilbage i 2016.

Jesper Buch fik et afslag, da han forsøgte at købe virksomheden 'Barons'. Foto: Linda Kastrup

Og iværksætteren er da også fuldkommen overvældet, da B.T. fanger ham over telefonen fredag aften:

»Det er helt vildt. Vi begynder at være udsolgt,« fortæller han.

»Salget peakede i går aftes (torsdag, red.), men det er fortsat i helt vildt tempo hele dagen i dag også. Og vi er en lille virksomhed, så vi har et begrænset lager, så der er vildt rush på lige nu.«

Han fortæller endvidere, at han på ingen måde havde forventet, at salget ville eksplodere på denne måde.

Det blev Jacob Risgaard (venstre), der fik et ja fra iværksætteren Joachim Latocha (højre) i torsdagens afsnit af 'Løvens Hule'.

»Man skulle vist næsten være et skarn, hvis man havde forventet det. Det er helt fantastisk,« griner han.

»Men vi er lidt pressede nu og forsøger febrilsk at følge med i alle de henvendelser, vi får, så dem, der kommer først, får deres skjorter først,« fortsætter han.

»For en ting er, at man kan sælge noget, noget andet er at gøre kunderne glade. Og det er meget vigtigt, når man forsøger at bygge en langsigtet relation med kunden, som vi gør.«

Udover de mange ekstra solgte skjorter kan 'Barons' også glæde sig over et samarbejde med Jacob Risgaard. I programmet investerede manden bag internetgiganten Coolshop nemlig 750.000 kr. i virksomheden mod en ejerandel på 10 procent.