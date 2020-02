Selvom Mia Wagner til sidst lod sig overbevise om, at MealTicket var en investering værd, forlod de tre unge iværksættere 'Løvens hule' uden en aftale.

De havde nemlig en anden aftale, de hellere ville holde sig til. Men den er siden gået i vasken.

Det fortæller 19-årige Alexander Chalmer, der trods sin unge alder kan kalde sig administrerende direktør i firmaet.

»Lidt henne i forløbet viste det sig, at vi ikke var på bølgelængde hverken på forretningsplan eller personligt.«

Dermed står MealTicket, som leverer takeaway-frokost til gymnasieelever, fortsat uden investor, selvom løvinde Mia Wagner altså bød sig ind som investor.

I programmet byder den jyske forretningskvinde 600.000 kroner for 30 procent af virksomheden, som hun ser potentiale i, selvom det er blevet italesat, at det mangler en mere konkret plan.

Men Alexander Chalmer, Peter Milla og Alexander Hasbo takker altså nej.

De vil have 300.000 kroner for fem procent, hvilket svarer til en værdiangivelse på seks millioner.

For det var, hvad den anden investor havde vurderet, MealTicket var værd, og ville investere ud fra:

»Vi havde inden optagelserne til 'Løvens hule' givet håndslag, og det betyder i min verden, at man har en aftale. Af respekt for den kunne vi ikke tage imod Mia Wagners bud, når det ikke var på niveau med den andens,« siger han og fortsætter:

»Men det er klart, at havde vi ikke været bundet af en aftale med en anden, ville vi uden tvivl gerne have haft hende med.«

For nuværende bliver MealTicket derfor stadig investeret med iværksætternes egne midler. Og det går strålende.

Mia Wagner var den eneste af de fem løver, der havde interesse i at investere i MealTicket. Foto: DR/Henrik Ohsten Vis mere Mia Wagner var den eneste af de fem løver, der havde interesse i at investere i MealTicket. Foto: DR/Henrik Ohsten

Mens de unge mænd kun havde været i gang i 20 uger, da programmet blev optaget, har de nu et helt års erfaring.

Sidste år blev i alt 16.000 frokoster leveret til omtrent 3000 elever på syv forskellige gymnasier.

Planen er at udvide med yderligere 40 gymnasier i 2020. Og at finde en investor.

Sidstnævnte skal dog gøres med omhu. Alexander Chambler og hans partnere har nemlig lært en for dem vigtig lektie siden 'Løvens hule'.

»Værdiansættelse er ikke det vigtigste. Det vigtigste er at få en investor, som har de rigtige kompetencer, og som man fungerer med både professionelt og personligt.«

På spørgsmålet om, hvorvidt Mia Wagner kunne være et bud på en sådan investor, lyder svaret prompte og med et grin:

»Vi kunne rigtig godt tænke os at tale med Mia igen.«

MealTicket-iværksætterne skal dog ikke sætte forhåbningerne alt for højt, hvis man spørger Mia Wagner.

Hun fortæller til B.T., at hun bød på virksomheden, fordi hun kunne se nogle oplagte synergier i forhold til Roomservice, som hun er en del af, og som leverer gourmetmad til københavnerne.

Om hun stadig kan det, vil hun for nuværende ikke tage stilling til.

»Jeg kan godt forstå, at de ærgrer sig over ikke at have slået til, da de havde muligheden. Det er jo en særlig chance, man får i programmet, fordi vi investerer på særlige vilkår og tegner højere risici.«

»De fik et tilbud, som de sagde nej til, og som udgangspunkt er der jo ingen fortrydelsesret i 'Løvens hule',« lyder det slutteligt fra forretningskvinden, der altså ikke er totalt afvisende.