Det krævede tre års overvejelser, før Katerina Pitzner indvilligede i at lade et kamerahold følge hendes og børnenes hverdag i TV 2-programmet 'Diamantdronningen'.

Foruden frygten for at blive fravalgt af sine kunder og kollegaer ønskede diamantdronningen også at tage hensyn til sine børn.

Det er blandt andet også derfor, man ikke får lov at se særlig meget til hendes – for offentligheden nærmest ukendte – søn Hector, fortæller hun til B.T.

Katerina Pitzner fik sit eget tv-gennembrud i TV3-programmet 'Kræsne købere', der fulgte diamanthandleren i arbejdet med at handle og skaffe værdifulde sten til velhavende købere med smykke- og investeringsformål.

Men en dag blev hun kontaktet af et produktionsselskab, som ønskede at komme bag om det fascinerende arbejde og helt ind i hjemmet, hvor det skulle vise sig, at Katerina Pitzner gemte på tre store tv-personligheder i døtrene Thalia, Elvira og Ophelia, som dengang var 12, 16 og 20 år.

Det fortalte hun i mandagens afsnit af 'Til middag hos', men uddyber over for B.T.:

»Mine børn var for unge på det tidspunkt, og jeg ville gerne have, de stod mere fast funderet med benene på jorden og en viden om, hvad de stod for.«

»Og så var jeg bekymret for, om det ville påvirke min forretning. Jeg vidste jo godt, at jeg er meget mere end hård forretningskvinde. Men det vidste andre måske ikke. Og der er rimelig højt til loftet i vores familie, så jeg var selvfølgelig nervøs for, om folk ville tage afstand til mig.«

Men i løbet af de næste tre år voksede Katerina Pitzners trang til at vise verden, at hun ikke kun var benhård, men også en skør, følsom og kærlig mor.

Og efter lange snakke med både produktionsselskabet og sine børn sagde hun ja – på den betingelse, at de ikke ville blive bedt om at spille skuespil eller gøre ting, de ikke ville have gjort normalt.

»Men jeg var da hunderæd, er du sindssyg. Jeg tror faktisk, mine børn har været de mest ubekymrede,« siger Katerina Pitzner om døtrene, hvor især de to ældste, Thalia og Elvira, siden er blevet vaskeægte kendisser og har trukket overskrifter på både godt og ondt.

I 2019 blev Thalia Pitzner politianmeldt for at have filmet naboens afklædte au pair gennem et vindue og delt det på sin Instagram-story, mens Elvira Pitzner, der er en populær instagrammer, får alle sine handlinger målt og vejet og blandt andet flere gange er blevet beskyldt for at filme sig selv, mens hun kører bil.

Men fordi Katerina Pitzner netop havde sikret sig, at børnene var klar til at stå på mål for deres handlinger, inden hun lukkede kameraet ind i hjemmet, tager hun den negative opmærksomhed med ophøjet ro.

»Der er en risiko, og det har sin pris. Hvis man ikke kan tåle det, så skal man lade være med at gøre det. Vi kan kun gøre vores bedste, vi er ikke perfekte, derfor laver vi også fejl en gang imellem. Forskellen er bare, at vores bliver splattet ud over det hele,« griner hun.

Selv om der er utroligt meget østrogen i rummet, når 'Diamantfamilien' byder indenfor, så er Katerina Pitzner også mor til sønnen Hector, som hun har med sin svenske eksmand, som også er far til Ophelia.

Han har medvirket i et par enkelte afsnit af programmet, men har ellers ikke ønske at være en del af det. Og det har moderen naturligvis respekteret.

»Han er sjældent hjemme, når vi optager, og så interesserer det ham ikke synderligt,« siger hun om sønnen, der til daglig bor i Sverige.

Katerina Pitzner er i øjeblikket aktuel i TV3-programmet 'Til middag hos' med danseren Silas Holst og skuespillerne Claire Ross-Brown og André Babikian.