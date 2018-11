Safina Coster-Waldau og Kian Lawson-Khalili er hovedrolleindehaverne i DR-julekalenderen 'Theo og den magiske talisman'. At Safina deler efternavn med sin verdenskendte far, Nikolaj Coster-Waldau, er ikke noget, hun som sådan tænker over.

»Det er ikke så meget det, jeg tænker over. At spille skuespil er det, jeg godt kan lide,« siger den nyudklækkede julekalenderstjerne til B.T..

14-årige Safina Coster-Waldau fortæller, at begge forældre har hjulpet med replikkerne. Hun lægger vægt på, at hun gerne vil klare sin skuespildebut selv

Men det er tydeligt, at hun drømmer om at gå i sine forældres fodspor som skuespiller.

Safina Coster-Waldau og Kian Lawson-Khalili har hovedrollerne i 'Theo og den magiske talisman', der bliver sendt på DR1 til jul.

»De støtter op om det, håber jeg da. Hvis de ikke gør, så gør jeg det bare alligevel, fordi det er det, jeg vil.«

Safinas mor, Nukaka, der på dagens pressemøde i DR-byen tog adskillige billeder af datteren, mener, det er vigtigt, at hele julekalender-oplevelsen foregår i Safinas tempo og på hendes egne præmisser.

»Det er hendes oplevelse og hende, der er i fokus. Vi har stillet os til rådighed og været nysgerrige omkring det, men hun har rigtigt gerne villet det selv, og det har vi respekteret,« siger den stolte mor.

Hele familien Coster-Waldau elsker at se julekalender, og derfor glæder de sig meget til at se Safina på tv-skærmen fra 1. december.

Også Kian Lawson-Khalilis mor, som dog har set nogle af de første episoder, glæder sig til, at det bliver jul.

Her ses flere af skuespillerne, som medvirker i 'Theo og den magiske talisman'. Foto: DR

»Det var lidt underligt til at starte med, men så glemmer man hurtigt, at det er Kian, så bliver han til Theo,« siger Rachel Lawson.

Hun fortæller, at den 13-årige søn har udviklet sig meget under optagelserne på julekalenderen.

»Siden han begyndte at filme, har han fået mere selvtillid, og han er blevet mere udadvendt,« siger moderen.

De to unge hovedrolleindehavere har lidt svært ved at forestille sig, at det hele snart går løs, når de er på skærmen i hele julen.

Kian Lawson-Khalil i rollen som Theo. Foto: DR

»Jeg kan ikke rigtigt forestille mig, at folk interesser sig for mig, men det er en del af det, og jeg glæder mig til at opleve det hele,« siger Safina Coster-Waldau.

Kian Lawson-Khalili fortæller, at julekalenderen får inspiration fra anden fiktion som 'Narnia' og 'Brødrene Løvehjerte'. Han glæder sig til, at 'Theo og den magiske talisman' får premiere, og det gør familien og klassekammeraterne også.

»De synes, det er helt vildt. Mine klassekammerater er virkelig glade på mine vegne og spørger ind til alt muligt omkring optagelserne.«

Er du så klar til at blive kendt, og at folk gerne vil have autografer og få taget selfies?

Safina Coster-Waldau spiller Simone i DR-julekalenderen 'Theo og den magiske talisman'. Foto: DR

»Jeg har altid gerne villet prøve det. Så jeg er åben for at gøre det.«

I 'Theo og den magiske talisman' følger man Theo, der går i 6. klasse. Hans eneste ven er morfaren Harald, som er døden nær, efter han falder om inden jul. Derfor rejser Theo sammen med den nye pige fra klassen, Simone, til den magiske verden Thannanaya for at få morfaren tilbage. DR har beskrevet julekalenderen som en moderne eventyrfortælling for hele familien.

Kolleger dybt imponeret over de unge hovedrolleindehavere

Begge skuespildebutanter får enormt meget ros fra deres erfarne kolleger. 'Badehotellet'-stjernen Jens Jacob Tychsen fortæller, at den unge Kian gik så meget op i sin rolle som den indadvendte dreng, at han nogle gange glemte at smile.

»Han er så fantastisk en dreng. Han er så skøn, sød, virkelig talentfuld og gik op i sin rolle. Men indimellem måtte man sige 'smiiiiil, for helvede',« siger han og fortæller om Safina Coster-Waldau:

»Hun bliver en star, ikk'? Det kunne man se fra day one. Det er jo den nye Coster-Waldau,« siger han og slår en latter op.

Ifølge Bjarne Henriksen, der spiller Theos morfar, Harald, var børnene meget professionelle i deres tilgang til jobbet som skuespiller.

»Det virker til, at de er meget opsatte på at blive skuespillere, og det ligger fint til dem,« siger han og fortsætter:

Theo & Den Magiske Talisman Medvirkende: Safina Coster-Waldau, Kian Lawson-Khalili, Nicolas Bro, Eva Klie Rubow, Max Tranberg, Bjarne Henriksen, Jens Jacob Thychsen, Maria Rossing, Peter Zandersen og Jens Andersen.

Forfatter: Trine Piil og Peter Gornstein

Konceptuerende instruktør: Peter Gornstein

Producer: Nynne Selin Eidnes.

Produceret af: DR Drama

»Safina gik friskt til den. Ingen af dem var bange eller forsigtige under optagelserne. De gik bare til den, og det var herligt.«

Også Jens Andersen, som de fleste vil genkende som Polle fra Snave, var dybt imponeret - især over Kian.

»Han er virkelig fokuseret og har enormt mange tanker og en enorm viden om film. Han er en nørd på den fedeste måde,« siger Jens Andersen.

'Theo og den magiske talisman' bliver vist klokken 19.30 fra 1. december. I toppen af artiklen kan du se de to unge skuespillere fortæller om deres roller i julekalenderen.