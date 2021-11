»Jeg kan stadig ikke fatte det!«

Sådan lyder det fra den nyslåede 'Bagedyst'-vinder SæÞór Kristínsson, der officielt kan kalde sig den tiende vinder af DRs kageprogram.

»Det kom bag på mig. Jeg havde ikke troet, det blev mig. Der var to andre, som måske var lidt mere favoritter til at vinde, så jeg var helt afklaret med, at det ikke skulle være mig, der vandt, og jeg havde aldrig troet, det skulle være mig,« uddyber den 29-årige regnskabsassistent.

For SæÞór Kristínsson var finalen af flere årsager en rutsjebanetur.

SæÞór Kristínsson i 'Den store bagedyst'-finalen 2021. Vis mere SæÞór Kristínsson i 'Den store bagedyst'-finalen 2021.

Og særligt i det allersidste mesterværk løb følelserne af med ham.

Ikke mindst da han fik besøg af sin familie, der bestod af kæresten Thomas Evers Poulsen, hans tvillingesøster og datteren Gloria på ni år.

»Jeg har brugt så meget tid og energi på 'Bagedysten', og det har været på bekostning af en masse andre ting. Det har også gået ud over min og Glorias tid sammen. Så da de var der og fik lov til at blive inddraget i det her forløb, mens jeg stod der i finalen, så var det stort,« forklarer 'Bagedyst'-vinderen om sine tårer.

Men at se familien var også følelsesladet på grund af ét særligt familiemedlem, der ikke kunne se ham stå der i finalen.

Anelise, SæÞór og Frederik var de tre finalister i årets 'Bagedyst'-sæson. Vis mere Anelise, SæÞór og Frederik var de tre finalister i årets 'Bagedyst'-sæson.

»Min mor var én af de store grunde til, jeg meldte mig til, og jeg havde håbet, at hun kunne være med. Men hun nåede aldrig at få at vide, at jeg kom med i programmet. Hun blev begravet fire dage inden den første casting,« fortæller SæÞór Kristínsson ærligt.

Af samme grund blev vindertrofæet dedikeret til moren, som gik bort i januar efter et længere kræftforløb.

»Jeg begyndte først at bage rigtigt, da jeg fik Gloria, fordi jeg gerne ville kunne give hende det, som min mor gav mig i min opvækst,« forklarer han.

»Hun har altid støttet sine børn i alt og troet på, at vi kunne alt. Da hun så blev syg, så tænkte jeg på, hvad fanden jeg havde at miste på at melde mig til. Og nu er jeg glad for, jeg tog beslutningen, for nu står jeg med trofæet,« slutter SæÞór Kristínsson med et grin.