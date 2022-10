Lyt til artiklen

Den etbenede atlet Daniel Wagner og danseren Asta Björk endte fredag aften i deres første omdans under denne sæsons 7. program.

Selvom nerverne var store, lod Daniel Wagner og Asta Björk bare ikke nervøsiteten tage over.

»Man er mentalt indstillet på omdans hver gang,« fortæller Daniel Wagner.

»Nu endte vi i den. Og så var det bare at gå ind og gøre det samme. Så jeg gik i konkurrencemode og performancemode igen, og så bare prøve at gentage dansen, for jeg synes det var en rigtig god dans, vi lavede,« forklarer Daniel Wagner.

Det går vildt for sig når Daniel Wagner og Asta Björk danser Foto: Martin Sylvest Vis mere Det går vildt for sig når Daniel Wagner og Asta Björk danser Foto: Martin Sylvest

Alligevel kommer det ikke som en overraskelse, at parret endte i omdans.

»Altså, på det her tidspunkt er det næsten halvdelen af parrene, der kommer i omdans, så vi var forberedte,« afslører Asta Björk.

Næste gang er programmet dedikeret til 'Knæk cancer'. Det er noget, der ligger Daniel Wagner nært.

»Det bliver en rørende aften, tror jeg,« fortæller atleten. Kræftpatienter er nemlig ikke uvant for ham.

»Som benamputeret har jeg jo haft med rigtig mange forskellige personer at gøre. Også folk, der har haft kræft, som har fået amputation på grund af det. Så det er ligesom nogle historier, jeg er vant til at være omkring,« forklarer Daniel Wagner.