Cæcilie blev mobbet i sin barndom og ungdom. Hun oplever stadig problemer, som skyldes den svære tid.

Den unge mor Cæcilie åbner nu op om, at hun lige for tiden ikke taler med sin bedste veninde.

Det skyldtes, at Cæcilie har sagt fra over for veninden, og det har hun gjort, fordi hun i hele sit liv har haft svært ved at sige fra overfor andre. Men nu har hun fokus på, at hun gerne må sige nej, hvis det føles bedst for hende.

»Jeg har valgt at sige fra, og det kan min veninde ikke forstå. Så jeg har lyst til at sige ja for at gøre hende glad,« siger Cæcilie i en Instagram-story.

Hun har nemlig så ofte sagt ja udelukkende for at gøre andre glade.

Det hele bunder i, at den nye deltager i programmet har nogle hårde år i bagagen, for i tiden i folkeskolen blev hun mobbet.

Det har medvirket til, at hun er den person, hun er i dag. Blandt andet føler hun, at hun skal gøre en masse for at få folk til at kunne lide hende. Og derfor har hun ofte svært ved at sige fra. Men hun arbejder på at blive bedre til at sige nej, og derfor sagde hun nej til sin gode veninde.

23-årige Cæcilie Hansen er ny deltager i ‘De unge mødre’ sæson 30, som søndag d. 5/7 fik premiere.

Hun bor sammen med sin kæreste i Viborg, og sammen har de 4-årige datter Sophia og tvillingerne Mynthe og Valdemar på halvandet år.

Mobbet i folkeskolen

Folkeskolen var for Cæcilie ikke en god tid, og hun blev heller ikke en god udgave af sig selv.

»Jeg var ikke den pæneste pige i folkeskolen. I dag kan jeg godt lide, hvad jeg ser i spejlet, men jeg har stadig svært ved at tro på, at andre kan lige, hvad de ser. Både indeni og udenpå,« siger Cæcilie.

»Jeg har fået så mange kommentarer, og jeg har haft så mange trælse oplevelser. En af dem, der hænger fast, er en kommentar fra min bedste veninde i folkeskolen. Hun sagde: “Ej Cæcilie, det er synd for dig. Du kan aldrig blive tynd. For du har tykke knogler.”,« husker hun.

Det sårede hende, fordi hun var en teenager, der var let at påvirke – som mange teenagere jo er. I dag kan hun grine af det og se, at kommentaren ikke giver mening. Hun har indset, at hun er, som hun er, fordi hun har haft dårlige dårlige oplevelser i barndommen og ungdommen. Og derfor er der altså nogle ting, hun skal arbejde det med.

At hun tillader sig at sige fra, endda over for sine nærmeste, betyder ikke, at hun er blevet egoistisk.

»Jeg vil ikke sætte mig selv før andre, og jeg elsker at hjælpe, hvor jeg kan. Men jeg skal stadig lære, at jeg ikke skal deltage i noget, hvis det ikke gør mig noget godt,« siger Cæcilie.

