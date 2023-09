20 sæsoner.

Det er, så længe 'Vild med dans' har kørt. En sjældent set bedrift på dansk tv.

Men hvad er det, der gør, at seerne bliver ved med at tænde for fjernsynet fredag aften?

Det spurgte B.T. en række af de aktører, som har været med til at kendetegne programmet gennem årene, da sæson 20's første afsnit var overstået.

Thomas Evers Poulsen, danser og vinder af allerførste sæson



Thomas Evers Poulsen vandt sammen med Mia Lyhne den første sæson. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Thomas Evers Poulsen vandt sammen med Mia Lyhne den første sæson. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

»Hvis du havde spurgt mig dengang, om det ville køre så mange år, så havde jeg aldrig troet det. Jeg troede, at jeg skulle tilbage og have et almindeligt arbejde efter 3-4 sæsoner.«

»Jeg tror, at programmet skaber glæde, det er god musik, det er flotte kjoler, man lærer nye mennesker og spændende historier at kende, og det er så forskelligt fra år til år, og jeg tror, det er det, som folk hjemme i stuerne synes er fedt.«

Nikolaj Hübbe, dommer



Nikolaj Hübbe har været dommer i flere sæsoner af det populære program. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Vis mere Nikolaj Hübbe har været dommer i flere sæsoner af det populære program. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

»Det er, fordi det handler om dans. Dans som underholdning, dans som konkurrence og musikken. Jeg tror, at det handler om de tre ting: dans, musik og konkurrence. Og så er der selvfølgelig det med nydanserne, der er en vis kendisfaktor år efter år. Hvem bliver det, hvem vinder, hvem ryger ud? Jeg tror, det er det. Det er så omskiftelig fra fredag til fredag.«

Mia Lyhne, nydanser, vinder af allerførste sæson og gæstedommer

»Det er jo noget med dans og musik, som kan noget. Det kan man ikke komme uden om. De to ting kan virkelig et eller andet – jeg tror, det er derfor.«