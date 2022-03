Fem Oscar-statuetter kunne i nat have landet på danske hænder.

Men desværre blev det ikke til en eneste.

Danmarks helt store Oscar-håb var den danske dokumentarfilm 'Flugt', der var nomineret i hele tre kategorier: Bedste animationsfilm, Bedste Internationale Film og Bedste Dokumentar.

Men her måtte 'Flugt'-instruktør Jonas Poher Rasmussen se sig slået af henholdsvis Disney-filmen 'Encanto', japanske 'Drive My Car' og dokumentaren 'Summer of Soul'.

Også den danske fotograf Dan Laustsen var nomineret i kategorien Bedste Fotografering for filmen 'Nightmare Alley'.

Men som forventet måtte han lade Oscar-statuetten gå til favoritten Greig Fraser, der har filmet det storvindende sci fi-drama 'Dune'.

Danmarks sidste Oscar-håb var kortfilmen 'On My Mind'.

Men Bedste Kortfilm gik desværre ikke til producer Kim Magnussen og instruktør Martin Strange-Hansen, der måtte se sig slået af 'The Long Goodbye'.