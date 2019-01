Produktionen bag 'Ex on the Beach’ løfter nu sløret for en række faktuelle ting om optagelserne af programmet.

Vidste du, at produktionen bestemmer, hvornår ‘Ex on the Beach’-deltagerne skal feste og drikke alkohol? Eller hvor mange kameraer, der egentlig skal til for at optage programmet?

Realityportalen.dk er netop nu på Mauritius for at følge med i optagelserne af anden sæson af ‘Ex on the Beach’, og i den forbindelse fik vi programchefen, Henrik Rasmussen, til at afsløre sjove facts om programmet.

»Der filmes 24 timer i døgnet i de her 35 dage, og det bliver så nedklippet helt sindssygt meget, så vi ender ud med at have 24 super intense programmer i sidste ende . I forhold til vores konkurrenter har vi flere dage til at lave vores programmer, så seerne ikke skal trækkes med noget kedeligt bare for at få fyldt programmerne ud. I stedet så har vi flere dage, så vi kan vælge de bedste klip og fylde programmet med det. I år har vi fået flere kameraer på end sidste år, så i alt har vi nu 29 kameraer, der filmer døgnet rundt,« forklarer Henrik.

»Vi styrer en del af de ting, der sker. For eksempel hvornår der kommer alkohol, fest og musik. Og så vurderer vi, hvornår nogen har fået nok at drikke, eller om de kan tåle lidt mere. Så man kan sige, at vi sætter rammerne, og hvad der udspiller sig indenfor dem, er udelukkende styret af relationerne mellem deltagerne,« fortsætter han og tilføjer:

»Desuden bestemmer vi på redaktionen også, hvem det er, der skal forlade villaen, hvilket jo er en del anderledes end andre reality-formater. Det hele styres så at sige fra kulissen, og hverken deltagerne eller seerne ved, hvem der bliver sendt hjem eller hvorfor. Vi vurderer, når det bliver kedeligt, og en persons historie er slut.«

»For eksempel hvis et par har fundet kærligheden og bliver sendt hjem hånd i hånd, eller at en person trækker en gruppe i en kedelig retning. Beslutningen om, hvem der ryger ud, hvornår og hvorfor, er udelukkende truffet ud fra en vurdering af, hvad der giver den bedste seeroplevelse og skaber den bedste fortælling.«

Kompliceret castingproces

Da første sæson af ’Ex on the Beach’ skulle optages, vidste deltagerne ikke, at det var det program, de havde sagde ja til. De vidste blot, at det var et datingprogram i sydens sol. I år har det dog været meldt ud fra starten, at det er ’Ex on the Beach’ sæson to, men det betyder bestemt ikke, at færre har meldt sig til.

»Det har været dejligt at kunne gå ud med i år, at det var ’Ex on the Beach’, vi castede til, og vi har da også fået rigtig mange ansøgere i år. Der er virkelig stor interesse for programmet, hvilket er super fedt. Der er mange, der tænder på det her med, at der ikke er spil, og at de ikke skal gå og være paranoide. De kommer et nice sted hen, de finder nye venner, og de får fed oplevelse,« forklarer Henrik Rasmussen.

»Det er dog virkelig en kompliceret casting-proces, fordi man ikke bare leder efter en, der er fed i reality, men hele to.«

»Så det er noget med at have tusind tråde ude, og så heldigvis lykkes det at finde nogle gode deltagere. Men undervejs ryger der også nogen fra, fordi de ikke kan alligevel, og så ryger der jo en anden med i faldet. Så det er lidt af et puslespil,« fortsætter Henrik Rasmussen og tilføjer:

»For at finde eks’erne spørger vi deltagerne om en liste over deres relationer gennem tiden. Og så snakker vi jo også med dem om ekskærester, hvor de fortæller om dem. Derudover har vi SoMe-folk på, der sidder på sociale medier og finder frem til nogle ting, som deltagerne måske ikke lige har fortalt.«

»De skal jo ikke vide, hvilken ekskæreste der er med, så det gør vi meget ud af. Det er et kæmpe gravearbejde, men det er også det, der skal til for virkelig at kunne overraske dem.«

Hvornår ‘Ex on the Beach’ får premiere, vides endnu ikke.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk