Bookmakerne havde spået Benjamin en sikker sejr i fredagens X Factor-finale. Sådan gik det bekendt ikke, og Kristian Kjærlund hev sejren hjem i Forum Horsens.

Stemmefordelingen viser også, at der faktisk var tale om en ganske overbevisende sejr.

B.T. har fået indsigt i, hvordan stemmerne i finalen fordelte sig mellem 23-årige Kristian Kjærlund, 16-årige Benjamin Rosenbohm og 15-årige Live Vogel.

I første runde af programmet, inden pausen, sang deltagerne dommernes sangvalg samt producerens sangvalg, hvorefter seerne kunne stemme.

Og her var flest altså vilde med det, Kristian Kjærlund præsterede.

Således fik han i første runde 47,7 procent af stemmerne, mens Benjamin fik 37,8 procent af stemmerne og Live fik 14,5 procent af stemmerne.

Herefter var Live Vogel som bekendt ude af programmet, mens Kristian Kjærlund og Benjamin Rosenbohm skulle synge deres respektive vindersange.

Også her var seerne tydeligvis mest på Team Kristian.

Kristian og Blachman i et stort kram efter sejren.

Den 23-årige sanger fik nemlig hele 54,3 procent af stemmerne efter anden runde, mens Benjamin fik 45,7 procent af stemmerne.

Sejren kom da også bag på Kristian Kjærlund selv, der efter sejren var nærmest mundlam på scenen.

»Jeg føler mig så skyldig over ikke at kunne svare på, hvordan jeg har det, for jeg ved, jeg har det mega fedt, og der er alle mulige positive følelse,r men det er meget svært for mig i den forstand, at jeg forstår ikke, hvad der foregår,« siger en meget lamslået Kristian Kjærlund til B.T. kort efter sejren.

X Factor-sejren betyder, at Kristian Kjærlund nu skal optræde på Smukfest i august, ligesom han har fået en pladekontrakt med Sony Music og skal indspille på Ibiza.