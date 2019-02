Er du en af de mange, der ville ønske, at du var en del af panelet i Mads og Monopolet, når programmet hver lørdag formiddag bliver sendt på P4?

Så kan du nu komme lidt tættere på.

Fredag var Mads Steffensen, der er vært på programmet, gæst i Go' Morgen P3. Her fortalte han blandt andet, hvilke kriterier han vælger monopolisterne i panelet ud fra.

Først og fremmest skal du være god til at kommunikere og være begavet at høre på.

Hvad er Mads og Monopolet Mads & Monopolet er et radioprogram på P4, der sendes hver lørdag fra klokken 9-12. I programmet kan lytterne ringe og skrive ind med store og små dilemmaer, som et panel bestående af tre kendte mennesker hjælper med at løse. Mads Steffensen er vært på programmet, der har eksisteret siden 6. september 2003. Efter at være sendt hver lørdag i 12 år på P3, blev programmet rykket til P4 9. januar 2016.

Dernæst understreger Mads Steffensen, at det er et underholdningsprogram, så det er vigtigt, at man er sjov.

Selvironi sætter han også stor pris på, og så skal man være modig.

»Jeg vil jo gerne have, at de giver noget af sig selv,« siger han og fortsætter:

»Jeg siger tit, at hvis man har en oplevelse, som kunne passe ind i et dilemma, så brug den. Det giver nærvær.«

(Arkivfoto) Mads Steffensen. Foto: Nils Meilvang Vis mere (Arkivfoto) Mads Steffensen. Foto: Nils Meilvang

Dermed har du opskriften på en monopolist i programmet Mads og Monopolet.

Mads Steffensen fortæller også, at han selv ville være ret dårlig til a være en del af panelet. Han beskriver sig selv som en lukket bog, enormt privat og alt for blufærdig.

Derfor er han meget glad for, at han har rollen som vært, og ikke skal hjælpe lytterne med deres dilemmaer.

»Jeg ville aldrig vælge mig selv til det,« siger han.