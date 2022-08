Lyt til artiklen

En helt særlig person listede sig ind på filmsettet under optagelserne til den nye film ‘Bamse’.

Skuespiller Anders W. Berthelsen bemærkede, at hun stod i kulissen og bare stirrede på ham. I pausen kom hun frem, tog hans ansigt mellem sine hænder og studerede ham – indgående. Før hun gav ham et langt kram.

Kvinden var Käte Jørgensen og det var første gang, hun så skuespilleren i rollen som sin mand, dansktop-sangeren Flemming (Bamse) Jørgensen.

»Det var et meget rørende øjeblik,« siger Anders W. Berthelsen.

Skuespillerne Anders W. Berthelsen og Johanne Louise Schmidt sammen med Bamses kone, Käte, og datteren, Tine. Foto: Jens Juncker-Jensen. Nimbus Film Vis mere Skuespillerne Anders W. Berthelsen og Johanne Louise Schmidt sammen med Bamses kone, Käte, og datteren, Tine. Foto: Jens Juncker-Jensen. Nimbus Film

Den 1. januar 2011 døde Bamse af et hjertestop – kun 63 år gammel. Elleve år senere bliver historien om ham nu vakt til live i Anders W. Berthelsens skikkelse.

I modsætning til andre roller, hvor han som skuespiller selv kan fortolke sin karakter, har det været vigtigt at ramme sangeren så præcist som muligt.

»Det var vigtigt for mig, at Käte og hendes børn syntes, det var i orden, at det var mig, der spillede Bamse, og at de kunne se deres mand og far i min fremstilling.«

For at komme tættest muligt på sangeren, har den 52-årige skuespiller:

Set timevis af interviews med Bamse for at aflure hans måde at bevæge sig på og hans måde at trække vejret på.

Haft en sangcoach, der har hjulpet ham til at synge hans sange.

Gennemgået en kropslig forvandling.

De dage optagelserne stod på stod Anders W. Berthelsen op klokken to om natten, for det tog fire stive timer at blive forvandlet til Bamse.

»Masken er bygget af flere lag plastic, der skulle sidde helt præcist, så jeg kunne ikke sidde og halvsove. Så jeg havde brug for to timer til at spise og få gang i kroppen, før jeg mødte i sminken klokken fire om morgenen.«

Masken dækkede Anders W. Berthelsens krop fra brystet til de øverste kindben.

»Men det måtte ikke ligne en maske, så vi endte med at lade næsen og panden være min egne. Jeg er meget glad for ‘morfingen’ mellem ham og mig. Vi har lavet billeder, hvor jeg fra siden ligner Flemming én til én, men når man ser mig forfra, kan man godt se, at det er mig.«

Anders W. Berthelsen synger selv alle Bamses sange i filmen om den populære musiker. Foto Bax Lindhardt Foto: Bax Lindhardt Vis mere Anders W. Berthelsen synger selv alle Bamses sange i filmen om den populære musiker. Foto Bax Lindhardt Foto: Bax Lindhardt

Seks måneder før optagelserne begyndte Anders W. Berthelsen at forberede sig på rollen – for det var ikke kun i sminkerummet, at forvandlingen foregik:

»Det ville se mærkeligt ud, hvis der kom nogle tynde fingre ud af skjorten, så jeg tog 12-15 kilo på, for at kroppen og hænderne skulle passe til masken og udklædningen.«

Normalt er den 52-årige skuespiller bevidst om, hvad han spiser:

»Jeg er ikke typen, der har svært ved at tage på, men i et halvt år gik jeg til den – spiste hvidt brød og lod stå til.«

En kommentar fra hans lillebror beviste, at det lykkedes, at få de rette proportioner på kroppen.

»Lige da jeg var færdig med at spille Bamse, var der landskamp i Parken. Jeg var inde og se den med min datter og lagde et billede på Facebook, hvor min lillebror bare skrev:’ … Hold nu kæft …’, for jeg så meget stor ud,« siger han.

For at udfylde rollen som sangeren Bamse, tog skuespilleren Anders W. Berthelsen 12-15 kilo på på. Først da hans bror reagerede på dette billede, så han selv rigtigt forandringen. Privatfoto fra instagram Vis mere For at udfylde rollen som sangeren Bamse, tog skuespilleren Anders W. Berthelsen 12-15 kilo på på. Først da hans bror reagerede på dette billede, så han selv rigtigt forandringen. Privatfoto fra instagram

Den slags kropslige forvandlinger er ikke noget, han har lyst til at gentage for ofte.

»Jeg er en ældre herre, og det er ikke sundt at æde sig op på den måde, men her passede det bare til rollen,« siger han og tilføjer, at det har krævet væsentligt mere arbejde at komme af med de ekstra kilo end at tage dem på:

»Jeg går og kæmper lidt med det – og mangler stadig en fem-seks kilo,« siger han.

For at udfylde rollen, var det ikke nok at ligne Flemming (Bamse) Jørgensen. Anders W. Berthelsen skulle også lyde som ham.

Sådan ser det ud, når Anders W. Berthelsen står på scenen som Bamse. Pressefoto fra Nordisk film Vis mere Sådan ser det ud, når Anders W. Berthelsen står på scenen som Bamse. Pressefoto fra Nordisk film

»Jeg var enormt bevidst om, at dét meget nemt kan skille vandene, og at man sætter røven i klaskehøjde, når man begynder at synge hans sange.«

Sammen med sin sangcoach tog skuespilleren udgangspunkt i et nummer, hvor han lå meget tæt på Bamses lyd. For tæt blev de enige om:

»Sangen virkede underligt distanceret, ligesom uden følelser. Så vi arbejdede os frem til en lyd, hvor jeg lægger mig op af hans betoninger og vibrato, men hvor man godt kan høre, at det er mig, der synger.«

Da filmens koncertscener blev optaget foran et live publikum, vidste han, at han havde fundet balancen mellem Bamses lyd og sin egen:

»Hver gang, der blev råbt ‘Tak’, sang publikum videre – de havde en fest,« siger han, der særligt holdt øje med én bestemt person i flokken

»Det var meget vigtigt for mig, da Käte dukkede op til koncerten og fældede en tåre. For hvis Käte og hendes børn synes, at jeg har ramt rigtigt, så er det svært for andre at komme uden om.«

Filmen ‘Bamse’ har premiere over hele landet i denne weekend.