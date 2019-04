Linse og Didde kæmper om titlen som den grimmeste efter deres ansigtsoperationer.

I aftenens afsnit af ‘Familien fra Bryggen’ vågner Linse og Didde op efter deres ansigtsoperationer, som de har fået foretaget i Litaun.

Her må man sige, at det gamle ordsprog omkring, at det skal gøre ondt, før det gør godt, er dækkende.

For det gør nærmest ondt i Linses øjne at kigge på Didde.

Men Didde mener, at Linse helt klart ser lige så skidt ud. Vurdér selv i videoen nedenfor, men vi må advare om, at det er stærke billeder, og der er ingen af dem, der er særlig kønne efter operationen.

Det forhindrer dog ikke Linse i lige at tjekke sin kirurg ud.

Se med i aften kl. 20.00 i 'Familien fra Bryggen' eller på Viaplay.

