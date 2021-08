Der var engang, hvor Hollywood stjernernes lykke var gjort, hvis de var med i en blockbuster. De blev nemlig betalt efter hvor mange, der gik i biografen.

I dag skeler de kloge mere til seertallene på streamingtjenesterne.

Det er nemlig ikke længere på filmlærredet, men på fjernsynsskærmen, at skuespillerne tjener flest penge.

Det skriver Variety, der har samlet en liste over de bedst betalte skuespillere i 2021.

Daniel Craig og Rachel Weisz på den røde løber til Golden Globe Awards i Beverly Hills, 2013. Foto: MARIO ANZUONI

Den amerikanske skuespiller, Scarlett Johansson, rettede fokus på de ændrede lønberegninger i amerikanske film, da hun i juli sagsøgte Disney.

Den 36-årige skuespillerinde mente, at filmgiganten brød hendes kontrakt ved at udgive filmen 'Black Widow', hvor hun spiller hovedrollen, på streamingtjenesten Disney+ på samme tid, som filmen fik premiere i biograferne.

Da Scarlett Johanssons løn udregnes på baggrund af, hvordan filmen klarer sig i biografen, mente hun, at hun dermed går glip af mange penge.

Disney derimod mente, at de have overholdt kontrakten med Scarlett Johansson til punkt og prikke.

Scarlet Johansson i sin rolle som Black Widow. Foto: Unknown

Disney påpegede nemlig, at skuespillerinden allerede er blevet betalt 20 millioner dollar for sit arbejde i filmen, og at hun nu har mulighed for at tjene endnu flere penge med udgivelsen af filmen på Disney+.

Ifølge listen fra Variety er der absolut ingen grund til at være bekymret for de stakkels skuespillere, der ikke længere kan trække masserne i biografen.

I mange år var en check på 20 million dollar per film standard betaling for de virkeligt store stjerner. En standard, som Jim Carrey satte, da han som den første i 1996 hævede så høj en hyre for sin deltagelse i ‘The Cable Guy', skriver Variety.

Men nu er film lønningerne mange gange overhalet af betalingerne for at deltage i streaming tjenesterne produktioner.

Skuespiller Dwayne Johnson er den anden bedst betalte stjerne på Variteys liste. Foto Yves Herman. Foto: YVES HERMAN

Som det ses af listen længere nede, tjener de skuespillere, der kaster sig på hovedet ud i produktionerne fra blandt andre Netflix, HBO eller Amazon, rigeligt til at holde skindet på næsen.

Daniel Craig, der i forvejen har tjent millioner på filmrollen som James Bond, klarer sig også ganske udmærket som streaming-stjerne.

Senest har Daniel Craig tjent intet mindre end 100 millioner for sin deltagelse i Netflix’ fortsættelse til ‘Knives out’, skriver Variety. Mens Dwayne Johnson får 50 millioner dollar for sin rolle i ‘Red One’, der er Amazones nye satsning.

Se listen over stjernernes lønninger her:

1. Daniel Craig (’Knives Out’-fortsættelser): 100 millioner dollar.

2. Dwayne Johnson (’Red One’): 50 millioner dollar.

3. Will Smith (‘King Richard’): 40 millioner dollar.

4. Denzel Washington (‘The Little Things’): 40 millioner dollar.

5. Leonardo DiCaprio (‘Don’t Look Up’): 30 millioner dollar.

6. Mark Wahlberg (‘Spenser Confidential): 30 millioner dollar.

7. Jennifer Lawrence (‘Don’t Look Up’): 25 millioner dollar.

8. Julia Roberts (‘Leave the World Behind’): 25 millioner dollar.

9. Sandra Bullock (‘The Lost City of D’): 20 millioner dollar.

10. Ryan Gosling (‘The Grey Man’): 20 millioner dollar.

11. Chris Hemsworth (‘Thor: Love and Thunder’): 20 millioner dollar.

12. Brad Pitt (‘Bullet Train’): 20 millioner dollar.

13. Michael B. Jordan (‘Without Remorse’): 15 millioner dollar.

14. Tom Cruise (‘Top Gun: Maverick’): 13 millioner dollar.

15. Keanu Reeves (‘The Matrix 4’): 12-14 millioner dollar.

16. Chris Pine (‘Dungeons and Dragons’): 11.5 millioner dollar.

17. Robert Pattinson (‘The Batman’): 3 millioner dollar.

Kilde Variety