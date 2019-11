Hvor bageglade er deltagerne i Bagedysten egentlig?

De fleste kan se, at man i hvert fald burde kunne lave en forholdsvis realistisk blomst af smørcreme og en tilfredsstillende smagskombination for at blive udvalgt som deltager i 'Den store bagedyst' på DR1.

Dog bliver mængden af bagværk, der kreeres i deltagernes køkkener, markant intensiveret, når programmet begynder.

»Det er jo ligesom, når man træner op til alt andet. Så øver man sig selvfølgelig,« siger Beate Stengaard Sørensen, der er en af deltagerne i dette års sæson af Bagedysten.

I forbindelse med at hun for cirka syv år siden fik glutenallergi, begyndte hun at bage sit eget brød.

»Hvis jeg ikke gjorde det, så havde jeg ikke noget brød at spise,« siger hun og forklarer, at hun aldrig har været glad for smagen af det, man kan købe i et supermarked.

Derfor har hun siden da bagt boller og brød en gang om ugen.

Tidligere har vi talt med 17-årige Mia Emilie Persson, der desværre ikke havde tid til at tale med os i denne uge.

»Jeg begyndte først at bage meget op til programmet. Jeg har selvfølgelig bagt før, men ikke lige så meget,« sagde hun dengang.

Hun fortalte også, at hun mest har begået sig i det salte køkken.

B.T. har forsøgt at tale med de øvrige tilbageværende deltagere om fortidens bagerier, men det kunne ikke lade sig, da de enten ikke har lyst til at medvirke, ikke har tid eller ikke er vendt tilbage på henvendelsen.

Dog talte vi sidste år med vinderen af 'Den store bagedyst' 2018, den dengang 17-årige Emil Obel, der fortalte, at han i hele tre år op til sin deltagelse havde bagt en del.

»Jeg har bagt i tre år, hvor jeg har bagt rigtigt, og det har været et par gange om ugen, og jeg har taget billeder af alle tingene,« sagde han dengang.

Selvom han fortalte, at han i en del år bagte meget, så skruede han alligevel op for bageriet ligesom de andre, da han gik til casting på programmet.

»Jeg startede med at øve mig til casting i december, og finalen var den 27. juni. I den tid har jeg brugt rigtig meget tid på det,« forklarede det unge bagetalent.

