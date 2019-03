I 1992 filmatiserede Disney en af de allermest fortalte eventyr nogensinde, og lavede det til en tegnefilm. Nu er Aladdin tilbage - denne gang som spillefilm.

Nu kan du så se den nye trailer til filmen som kommer i de danske biografer den 23. maj i år.

I traileren får vi en forsmag på Will Smith som lampeånden Genie, hvor han blandt andet skifter farve mellem blå og brun og får rappet en lille del af den ikoniske sang 'En ven som mig'.

Aladdin 2019 præsenterer også den egyptisk/canadiske skuespiller Mena Massoud i rollen som gadedrengen Aladdin, der sammen med aben Apu møder prinsessen Jasmine, spillet af den smukke Naomi Scott.

Aladdin lokkes til at hente en magisk lampe af filmens skurk, troldmanden Jafar, spillet af Marwan Kenzari, som man måske kan huske for rollen som Malik i filmen The Mummy.

I traileren kan man også se, at der bliver taget nogle friheder i forhold til Disney-originalen fra '92.

Eksempelvis ses en gigantisk Iago, som er Jafars papegøje, flyve efter Aladdin, og der er også andre småting, som man ikke husker fra den originale tegnefilm, men det kunne man forvente.

Dog lyder det som om, at den efterhånden klassiske sang fra Jasmins og Aladdins tur på Tæppe, bliver holdt i den originale stil.

Will Smith i rollen som lampeånden Genie. Foto: 2019 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved Vis mere Will Smith i rollen som lampeånden Genie. Foto: 2019 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved

Aladdin spiller sig ind i rækken af en efterhånden definerende trend for Disney, hvor populære tegne- og animationsfilm genindspilles som spillefilm.

Det startede med 101 Dalmatinere, som ikke havde synderlig succes, men ideen tog til i 2010, da Alice i Eventyrland indbragte svimlende 1 milliard dollars, dengang svarende til 7 milliarder kroner.

Senest har Disney haft stor succes med adaptioner af eksempelvis Junglebogen, Skønheden og Udyret og Askepot, og i 2019 udkommer ikke mindre end fire genindspilninger Aladdin inklusiv.

Man kan eksempelvis se frem til en genindspilning af Løvernes Konge og Dumbo, som begge kommer senere på året.