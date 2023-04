300 millioner dollar - svarende til lidt over 2 milliarder danske kroner.

Så meget rygtes det, at den nye Amazon Prime tv-serie 'Citadel', med danske Roland Møller på skuespilholdet, har kostet for seriens første seks episoder.

Det skriver Financial Times, News.com.au og The Hollywood Reporter.

Serien 'Citadel' blev annonceret tilbage i midten af 2018 og er lavet af de amerikanske brødre Anthony og Joseph Russo, der har flere store Marvel-film på cv'et.

I serien spiller Roland Møller overfor Hollywood-stjernerne Richard Madden, der er bedst kendt for 'Game of Thrones', Priyanka Chopra Jonas, der er kendt for serien 'Quantico' og den Oscar-nominerede Stanley Tucci.

Her indtager Roland Møller rollen som lederen af en rivaliserende efterretningstjeneste. Han bliver fængslet og tilbageholdt i årevis. Da han bliver befriet, sætter han alt ind på at hævne sig på den mand, der holdt ham fanget og standse hans folk og aktioner.

Ifølge The Hollywood Reporter er årsagen bag den høje pris på serien, at der har været ekstra covid-19 relateret udgifter og dyre genindspilninger.

Amazon og forfatterne bag serien har aldrig ønsket at kommentere på budgettet.

Det angiveligt tårnhøje budget på 'Citadel' er kun overgået af en anden tv-serie, der også blev lavet af Amazon Prime, nemlig 'Lord of The Rings: The Rings of Power' som kostede 715 millioner dollar.