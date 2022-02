Da dokumentaren ‘Kandis for livet’ i weekenden rullede hen over tv-skærmen i de danske stuer, berørte den ikke kun hundredtusindvis af seere. Den gik også lige i hjertet på en af dem, den handler om. Selvom det var fjerde gang, at han så den.

»Det var noget helt andet at se den i fjernsynet. Jeg blev mere berørt. Det der med følelserne og sådan noget lod jeg mig ikke gå på af, da jeg så den i biografen,« indrømmer Henning Hougesen og tilføjer så stille:

»Men sådan er det jo nok.«

Filmen følger en gruppe Kandis-fans, der – som det hedder i pressematerialet – »gennem et unikt forhold til deres idol, dansktopsangeren Kandis-Johnny, finder trøst og mening med livet«.

I mere end én forstand har Henning Hougesen fået Kandis ind under huden. Her viser han stolt sin tatovering. Foto: Stroud Rohde Pearce/Kandis for livet Vis mere I mere end én forstand har Henning Hougesen fået Kandis ind under huden. Her viser han stolt sin tatovering. Foto: Stroud Rohde Pearce/Kandis for livet

Og én af dem er altså den tidligere Falck-redder fra Aalestrup i Nordjylland.

I knap 30 år har Henning Hougesen kunnet kalde sig fan. Og det er han stolt over.

»Det er svært at uddybe, hvad der gør det. Men jeg faldt for musikken lige med det samme,« siger Henning Hougesen, som var til sin første koncert i 1993.

Men selvom han er én af mange fans af det populære orkester, er Henning Hougesen alligevel noget helt særligt.

»Jeg er den eneste af Johnnys fans, der får lov til at holde i hans indkørsel,« fortæller han. Ikke uden stolthed i stemmen.

Hvilket Johnny Hansen da også selv bekræfter.

For Kandis-fan Henning Hougesen betyder venskabet med forsanger Johnny Hansen alt. Foto: Bax Lindhardt Vis mere For Kandis-fan Henning Hougesen betyder venskabet med forsanger Johnny Hansen alt. Foto: Bax Lindhardt

»Han er den eneste, der har lov til at komme her. Det startede med, at min eks-svigerfar var Falck-mand, og Henning kom på stationen her i Hurup et par gange om året, og så blev der en connection der,« fortæller Johnny Hansen og fortsætter:

»Henning er en meget følsom mand, og siden dengang er han kommet her måske tre til fire gange om året, hvor vi lige vender verdenssituationen over en kop kaffe og får snakket lidt om vind og vejr.«

Den kemi og de snakke er Henning Hougesen taknemmelig for.

»Vi har bare svinget godt sammen. Det går jeg meget højt op i. For han er simpelthen bare en rar mand,« forklarer Henning Hougesen, som værner om sit venskab med Kandis-Johnny og af hele sit hjerte engagerer sig i dansktopstjernens liv.

I glæderne. Og i sorgerne, som da Johnny Hansens kone Helle i 2008 tog sit eget liv.

En meget gribende scenen i filmen er netop, hvor Henning Hougesen besøger hendes gravsted i Hurup. Fint pynter op med friske roser. Tænder lys. Og bryder sammen i stille gråd.

»Mens jeg står der, tænker jeg lidt på Johnny lige i den tid. På Johnny og pigerne, som mistede deres mor på sådan en træls måde. Så det er en sorg på deres vegne,« fortæller Henning Hougesen om sin reaktion i filmen.

»For det gør da indtryk. Osse på mig,« uddyber han og er ked af, at det af flere medier er blevet udlagt, som om han passer hendes gravsted.

»Jeg har været der et par gange, når jeg alligevel har været på de kanter,« understreger Henning Hougesen, som nu skal vænne sig til, at han qua filmen også er blevet berømt. Omend selvfølgelig i en helt anden målestok end hans ven og idol.

»Men i forvejen ved folk i hvert fald heroppe, hvem jeg er, og hvem jeg er vild med,« griner Henning Hougesen, som lokalt er berømt for sin ‘Kandis-hule’.

Henning Hougesen i 'hule', der er plastret til med Kandis fra gulv til loft. Foto: Stroud Rohde Pearce/Kandis for livet Vis mere Henning Hougesen i 'hule', der er plastret til med Kandis fra gulv til loft. Foto: Stroud Rohde Pearce/Kandis for livet

»Der er Kandis på den ene væg, Kandis på den anden. Og 22 ringbind. Jeg kunne jo beklæde et helt museum,« fortæller han om det værelse, som er dekoreret med Kandis fra gulv til loft, og hvor han kan søge ind i sin passion.

Hvilket hans kone, Inge-Merete, sikkert sætter pris på.

»Hun kan da godt lide musikken og vil også godt danse til den. Men hun går ikke op i det på samme måde som mig.«

'Kandis for livet' kan ses på DRTV.