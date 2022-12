Lyt til artiklen

For nylig kunne man se Karina Frimodt på skærmen.

Men det var ikke i 'Vild med dans'-sammenhæng, som ellers er her, den 44-årige danser normalt toner frem.

Nej, hvis man – ligesom Billed-Bladet – så godt efter, kunne man nemlig se Karina Frimodt som en dansende høne i Pyrus-julekalenderen 'Alletiders Eventyr' på TV 2.

»Jeg troede ikke, nogen kunne genkende mig i den hønsescene – jeg ved ikke, om jeg ville kunne genkende mig selv. Vi var ret sminkede,« siger Karina Frimodt nu med et grin til B.T.

Karina Frimodt som høneballerina i 'Alletiders Eventyr'. Vis mere Karina Frimodt som høneballerina i 'Alletiders Eventyr'.

Dengang var hun blot 21 år gammel og fik rollen som ballerinahøne gennem sit dansevirke på Cirkusrevyen, hvor koreografen kendte folkene bag Pyrus-julekalenderen.

Så derfor endte hun altså i et nyt cirkustelt, hvidmalet i hovedet og med ballerinasko på fødderne, for at fortolke H. C. Andersen-eventyret om fjeren, der blev til fem høns.

»Jeg tror bare, jeg har været heldig. Det var virkelig skægt, fordi det var så anderledes at stå og spille høne. Det havde vi det meget sjovt med,« siger Karina Frimodt om hende og dansekollegaernes sommer dengang tilbage i 1999.

Det er 19. decembers afsnit af 'Alletiders Eventyr' med titlen 'En fjer', hvor Karina Frimodt kan ses som ballerinahøne.

Karina Frimodt er med i Pyrus-julekalenderen 'Alletiders Eventyr'. Foto: NILS MEILVANG Vis mere Karina Frimodt er med i Pyrus-julekalenderen 'Alletiders Eventyr'. Foto: NILS MEILVANG

Derudover har hun faktisk også været med som danser i julekalenderen 'Jul på Kronborg' fra 2000, hvor hun var en elverpige.

En rolle, hun igen fik gennem sit arbejde på Cirkusrevyen.