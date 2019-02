Glenn Close strålede i sin guldkjole ved årets Oscar-fest, men det er ikke det eneste, den smukke beklædning gjorde for skuespillerinden.

»Det er en stående joke i Hollywood,« siger modeekspert Chris Pedersen, der forklarer, at det er helt bevidst, at Glenn Close har valgt at 'klæde sig ud' som oscar-statuetten.

Det er syvende gang, at den 71-årige skuespillerinde er nomineret til den prestigefyldte filmpris, men 2019 blev altså heller ikke året, hvor hun skulle have en Oscar med hjem.

»Det er en stående joke, det med at komme som en gylden dame. Det, synes jeg, var meget skarpt set af Glenn Close,« siger Chris Pedersen og uddyber:

Modeekspert Chris Pedersen mener, skuespillerinden Glenn Close gjorde det helt rette med valg af en kjole, der strålede og 'larmede'.

»Det er desuden tydeligt, at der er kommet en hel flok af kvinder over 65 år i Hollywood, som bliver klædt rigtig, rigtig godt på.«

Han forklarer, at for bare tyve år siden, var det en anden verden.

Der var det at være oppe i alderen ofte ensbetydende med, at man var mere eller mindre usynlig på den røde løber. Man ophørte med at være sexet.

I dag bliver der dog taget stærke modemæssige valg, og man behøver ikke at gemme sig, bare fordi man er blevet ældre.

Også Glenn Closes' kjole var et rigtig godt valg stilmæssigt.

»Hun så sindssygt godt ud. Det er en stor kjole. Den er guld, og den har et slæb. Det er et smart valg, fordi hun ved, hele verden sidder og kigger på hende. Alle dem, der interesserer sig for film,« siger Pedersen.

Oscar-kjolen har også helt den rette facon. Den er ikke for udringet, og den klæder hendes figur, lyder Chris Pedersens dom.

Kjolen er af designeren Carolina Herrera, og magasinet People skriver, at den vejer 19 kilo, og at der er syet fire millioner perler på.

Frances McDormand er ikke glad for al glamour-halløjet, der følger med prisuddelingerne i filmbranchen, men modeekspert Chris Pedersen fortæller, at hun klarer sig med det samarbejde med modehuset Valentino, som hun har kørende nu.

En anden skuespillerinde, som er lidt oppe i årene med sine 61 år, Frances McDormand, vakte også opsigt med sin stil ved dette års oscar-fest.

Hun vandt en Oscar for bedste kvindelige hovedrolle sidste år med filmen Three Billboards Outside Ebbing Missouri, og mødte op til dette års fest iført et par gullige Birkenstock-sandaler.

Dem bar hun sammen med sin Valentino-kjole, som hun har lavet i samarbejde med designeren.

