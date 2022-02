Tre blinde brødre. I futtog gennem livet. Sådan har over en halv million mødt dem i dokumentaren ‘Kandis for livet’ og været mystificerede.

»Fordi de ikke har samme dybe fortælling, som nogle af de andre medvirkende har, har mange undret sig over, hvorfor de er med,« medgiver filmens instruktør, Jesper Dalgaard, og fortsætter:

»Men for mig blev de ligesom personificeringen af hele filmens tematik. At man kan guide hinanden gennem mørket, hvis man bare står sammen og hjælper hinanden.«

Og det gør de. Brødrene Fup. Fup, som i Freddy, Uffe og Per. Eller gjorde. Det vender vi tilbage til.

I 42 år har de tre blinde brødre boet sammen i et hus i Aalborg. Tre gange om dagen har de hjemmehjælp, men ellers klarer de sig selv. Foto: Stroud Rohde Pearce/Kandis for livet Vis mere I 42 år har de tre blinde brødre boet sammen i et hus i Aalborg. Tre gange om dagen har de hjemmehjælp, men ellers klarer de sig selv. Foto: Stroud Rohde Pearce/Kandis for livet

‘Kandis for livet’ portrætterer en gruppe dedikerede fans af det populære dansktop orkester, hvis liv har fået mening gennem gruppens musik og ikke mindst gennem et stærkt bånd til forsanger Johnny Hansen.

Et portræt, der de seneste dage har mødt kritik for at have ‘manipuleret’ med virkeligheden. Bl.a. er det kommet frem, at instruktøren medbragte Kandis-rekvisitter til nogle af optagelserne, ligesom han har betalt en rejse til Costa del Sol for en af de medvirkende.

En detalje som DR efterfølgende har beklaget, fordi den strider mod deres retningslinjer, men samtidig understreget, at den i deres optik er ubetydelig og ikke ændrer ved filmens overordnede fortælling.

Og det er også instruktør Jesper Dalgaards pointe.

»Min opgave er at skabe en filmisk fortælling. Og det er tydeligt, at det er en dokumentarfilm og også, at det er en stiliseret film.«

»Men den manipulerer aldrig med de medvirkendes indre liv og deres vilje. Alle har været glade for at være med og føler sig fuldstændig set og spejlet i den,« siger Jesper Dalgaard, for hvem netop den menneskelige historie er i centrum.

Processen med at udvælge de rette fans har været lang og er foretaget ud fra en liste på 100 fans med særlige historier, som Kandis-Johnny bidrog med.

Men brødrene Fup stod ikke på den. Dem hørte instruktøren om gennem lokalradioen Nibenitten, der er drevet af amatører og kun spiller dansktopmusik.

»De gav mig en liste over ti kernelyttere, der plejede at ringe ind til deres quiz. Og den var brødrene på,« siger han om fundet af Freddy, Uffe og Per. Som også er kæmpe fans af Kandis og da også tidligere i deres liv har været til koncert med dem.

Dagen lang lytter brødrene Fup til Kandis og anden dansktopmusik på radioen. Fra venstre Per, Uffe og Freddy. Foto: Stroud Rohde Pearce/Kandis for livet Vis mere Dagen lang lytter brødrene Fup til Kandis og anden dansktopmusik på radioen. Fra venstre Per, Uffe og Freddy. Foto: Stroud Rohde Pearce/Kandis for livet

For brødrene elsker, at der sker noget.

»De elsker at være ude. De var med til alt, da filmen i efteråret havde biografpremiere. De vil ikke gå glip af noget som helst. Selv København tog de med til, og var med på bar bagefter,« fortæller Jesper Dalgaard.

»Det bedste, de ved, er at køre til grænsen og handle. Så går de rundt dernede og køber snolder og sodavand.«

Brødrene er ifølge Jesper Dalgaard født blinde som følge af et særligt gen, som begge deres forældre bar, der betød, at deres drengebørn blev født med dette handicap, mens deres søstre ikke blev det.

Derfor har de forståeligt nok også fulgtes ad i hele deres voksenliv. Gået i futtog gennem huset i Aalborg.

»De kender deres hus ud og ind, hver en krog. Selvfølgelig kan de også selv gå rundt, men de hjælper hinanden. Futtoget er en måde at komme fra a til b sammen,« siger Jesper Dalgaard.

Kandis-Johnny i scene fra filmen 'Kandis for livet'. Foto: Stroud Rohde Pearce/Kandis for livet Vis mere Kandis-Johnny i scene fra filmen 'Kandis for livet'. Foto: Stroud Rohde Pearce/Kandis for livet

Men lige nu er futtoget brudt sammen. Og det er derfor, at Jesper Dalgaard taler på deres vegne.

»Lige op til biografpremieren begyndte det at gå ned ad bakke. De har alle tre haft det lidt svært og været ind og ud af hospitalet.«

»Freddy, som er dén, der leder futtoget, har haft nogle balanceproblemer, som han døjer ret meget med og lige nu undersøges for. Og det er slemt, for det var ham, der drev det og tog initiativ til tingene,« forklarer Jesper Dalgaard og fortæller, at også Uffe har udfordringer.

»Han er begyndt at miste hørelsen, og det bekymrer dem jo meget, for hvordan skal de så kommunikere med hinanden.«

Værst er, at den sidste af brødrene, Per, er kommet på plejehjem.

»Så det er faktisk første gang, at de er blevet skilt fra hinanden. Det er mega trist, og de er helt vildt berørte af det,« fortæller Jesper Dalgaard, ifølge hvem Per fik en blodprop og faldt om.

»Det er det bedste for ham. Han valgte det selv. Men det er stadig hårdt, at vi er adskilt. Det har vi ikke været i 42 år,« udtaler Freddy via Jesper Dalgaard.

Men brødrene Fup nægter at lade sig slå ud. For de nyder fuldt ud den opmærksom, der er fulgt med filmen.

»Der er mange, der er overraskede over, at vi er med. Og det har været spændende at være med i filmen og rigtig godt at lære Jesper at kende. Det kan vi godt gøre om igen,« som de udtaler. Med lune.

»De har så meget livsglæde. Er mega positive. Der er aldrig noget, der er reelt skidt,« siger Jesper Dalgaard og er taknemmelig over, at de ville være med i hans film.