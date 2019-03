Det hele sluttede positivt for Camilla, da eksperterne forlod hende. Men er de positive takter fortsat?

Carsten Linnemann og Gustav Juul var på noget af en opgave, da de tirsdag aften skulle hjælpe 35-årige Camilla, der var havnet i bundløs gæld. Hun skyldte svimlende 554.000 kroner væk efter mere end 20 år som alkoholiker, og med SU som indtægt var der ingen udsigter til, at hun ville få en fremtid som gældfri.

Til sidst kunne den lykkelige deltager dog få den glædelige besked, at hun efter eksperternes hårde forhandlinger ville være gældfri om under ti år, mens hun også fik mulighed for at fortsætte med drømmeuddannelsen til pædagog. Det fik tårerne frem hos Camilla, der i de seneste to år har været ude af sit alkoholmisbrug. Og den dag i dag er hun stadig lykkelig.

»Hvis jeg skal opsummere hele min deltagelse med to ord, så er det “dybt taknemmelig”. Jeg er simpelthen så glad for, at jeg tilmeldte mig, og jeg er så taknemmelig for ‘Luksusfældens’ hårde arbejde. Det er bare skønt,« jubler hun, da Realityportalen fanger hende på telefonen.

Holder budgettet

Der faldt en sten fra Camillas hjerte, da hun fik beskeden om, at hun kunne fortsætte sin uddannelse, og da eksperterne fjernede alle penge på misligeholdt gæld, kunne hun næsten ikke være i sig selv.

»Det havde jeg slet ikke turdet håbe på, og vi havde også flere gange snakket om, at det nok ikke kunne lade sig gøre. Så måtte jeg droppe min uddannelse og skyde en hvid pind efter mine studier og fremtidsdrømme. Men det behøver jeg altså ikke, og det er jo helt fantastisk,« siger Camilla.

Eksperterne sparede hende for mere end 200.000 kroner og stillede hende en fremtid som gældfri i udsigt om ni og et halvt år, hvis hun følger deres plan. Og det gør hun.

»Jeg holder budgettet, og jeg betaler af. Jeg synes faktisk ikke, det er så svært at følge det budget, de har lagt. Jeg er bare glad for, at de har givet mig det overblik, og det har givet mig en stor ro i hverdagen,« siger den tydeligt lykkelige ‘Luksusfælden’-deltager.

Camilla glæder sig desuden over, at hun kan være med til at sætte ansigt på et problem, som mange misbrugere kæmper med, når de igen er ude af misbruget, og regningen skal betales. Hun ved nemlig, at hun langt fra står alene med de problemer, hun har haft, siden misbruget stoppede.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk