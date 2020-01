32-årige Alexandra Zwer stod for et af årets første rørende indslag i 'X Factor', da hun stillede op til audition i København med sin kræftsyge kæreste, Jesper, ude i kulissen.

Som hun forklarede til dommerne, var det hendes kærestes idé, at hun skulle stille op. Han fik konstateret kræft tilbage i februar, og da hun siden da har brugt al sin tid på at hjælpe ham, syntes han, at hun for en gang skyld skulle være i fokus.

Alexandra stillede op med sin guitar og Imagine Dragons-nummeret 'Demons', hvilket sendte hende videre til næste runde. Hvor langt hun kommer i 'X Factor', kan hun selvfølgelig ikke afsløre.

Da B.T. har Alexandra i telefonen her et halvt år efter optagelserne ude hos TV 2, er hun og kæresten ved godt mod.

Alexandra og kæresten, Jesper, da de i efteråret var i Mexico. Foto: Privatfoto Vis mere Alexandra og kæresten, Jesper, da de i efteråret var i Mexico. Foto: Privatfoto

De er lidt spændte på, hvordan TV 2 har valgt at portrættere dem i 'X Factor', for de gider ikke være 'to stakkels unge mennesker'.

Alexandra fortæller, at hun til at begynde med slet ikke nævnte noget om kærestens sygdom.

»Jeg ville ikke bringe det op, for det skulle ikke blive sådan noget dramatisk noget som i 'American Idol'. Men så kom det frem, fordi de var gode til at spørge ind, og det er også fint nok,« husker hun tilbage.

»Det var en rigtig sjov oplevelse, og fordi al min opmærksomhed var på min kæreste, nåede jeg aldrig rigtig at blive nervøs.«

Alexandra var i gang med at færdiggøre sin hf da hendes kæreste blev syg, og al fokus flyttede over på at få ham rask.

Da de gik til audition på 'X Factor', var kæresten lige blevet færdig med seks måneders kemo. Han er ikke rask endnu, men han har det godt i dag, fortæller Alexandra.

»Vi tager et skridt ad gangen. Hans kræft har spredt sig, så det er lidt vanskeligt at behandle, men han er ikke terminal (han er ikke døende, red.).«

Kæresten bliver behandlet på Rigshospitalet i København. Derudover har det unge par rejst meget rundt i verden for at søge alternative behandlingsmuligheder.

Alexandra og Jesper i Mexico. Foto: Privatfoto Vis mere Alexandra og Jesper i Mexico. Foto: Privatfoto

»Vi har været i Ungarn og Mexico, og i det nye år skal vi over og besøge et hospital i New York, hvor de er rigtig gode til at behandle tarmkræft,« fortæller Alexandra.

»Vi er meget heldige med, at Jesper ikke har nogen smerter eller symptomer til hverdag. Men han plejer at være en stor og muskuløs flot fyr, så hvis man kender ham, kan man godt se det på ham.«

Hun har svært ved at sige, hvor alvorligt det står til med kæresten p.t. De afventer at se, hvordan han responderer på kræften. Lige nu er den spredt for meget til, at han kan blive opereret, men de er optimistiske.

Dog er det ved at blive en lidt for dyr affære at rejse rundt i verden og søge behandling.

»Vi har ikke pengene til det. Indtil videre har vi været meget heldige og fået støtte af venner og forældre, men jeg tror, vi snart bliver nødt til at få gang i noget crowdfunding.«

Hun tilføjer:

»Men penge må selvfølgelig ikke være problemet. Han har jo hele livet til at betale igen, hvis det skal være.«

Som nævnt kan vi ikke afsløre, hvor langt Alexandra kommer i årets udgave af 'X Factor'. Hendes store passion er at synge, men lige nu er hendes fokus fortsat på Jesper, slutter hun.