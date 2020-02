I 24 år har 'Luksusfælden'-deltager Helle haft egen virksomhed som selvstændig massør.

Og så skulle man ellers tro, at den 48-årige kvinde fra Ballerup efterhånden måtte være en erfaren forretningskvinde. Men:

»Sandheden er, at du ikke er særlig god til at drive forretning,« konstaterer ekspert Kenneth Hansen tørt, før han henviser til hendes årsregnskab for 2017.

Her tjente Helle 300.000 kroner. Men hun mangler fortsat at betale 41.000 kroner i restskat for året.

»Jeg var ikke helt klar over, at jeg ikke havde betalt restskatten,« siger Helle i klippet, som du kan se ovenfor. Hun fortsætter:

»Jeg har nok også været lidt uheldig med mine revisorer og de valg, jeg har truffet i forhold til det. Jeg har måske stolet lidt for meget på, at de gjorde mere, end de gjorde.«

Kenneth Hansen mener, det er decideret rystende, at Helle har kunnet drive selvstændig virksomhed i så mange år.

»Det går forfærdeligt for dig,« siger han, før dommen lyder: »Du skal stoppe med at drive selvstændig virksomhed. Du skal lukke din forretning per dags dato.«

Helle er absolut ikke vild med tanken herom, og hendes første reaktion er da også at sige: »Oh shit! Pis! Lort!«

Ikke desto mindre er massøren indforstået med, at hendes ringe økonomi har konsekvenser. Og selvom hun ikke er vild med tanken, må hun følge eksperternes ordre.

