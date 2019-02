'Hey there Upper East Siders.'

Hvis de famøse ord giver dig nostalgi-kriller i maven, så har vi en god nyhed til dig. Hit-serien Gossip Girl kunne nemlig meget vel være på vej tilbage i en nutidig udgave.

Det er seks år siden, sladdertanten Gossip Girl endelig afslørede sin sande identitet efter at have skabt drama og intriger blandt overklassens børn i New York i løbet af seks sæsoner af den amerikanske ungdomsserie af samme navn.

Men alverdens tv-seere er slet ikke færdige med at følge med i Serena, Blair og Dans liv. Hovedrolleindehaveren Blake Lively har flere gange måttet svare på, om hun kunne finde på at vende tilbage i rollen som Serena van der Woodsen.

Og nu har kanalchefen for CW sat gang i rygterne om en mulig genindspilning, da han på en pressetur for Television Critics Assoc. afslørede, at der var interne snakke i gang, skriver TVLine.

»Der er en diskussion i gang, men jeg ved ikke, om vi er der endnu. Jeg ved ikke, hvad det ville ende med. En del af beslutningen er op til Warner Bros. (produktionsselskabet, red.) og Josh (Schwartz) og Steph(anie Savage, seriens producere, red.), for man vil ikke gøre noget uden dem,« siger Mark Pedowitz, kanalchef på CW, som i forvejen har vækket gamle tv-serier som 'Heksene fra Warren Manor', 'Dollars' og 'Roswell' til live igen med nutidige versioner.

Skuespilleren Blake Lively har tidliger fortalt, at hun ikke ønsker at lave syv sæsoner igen, da det var benhårdt arbejde og hun er blevet mor i mellemtiden, men at hun efterhånden har lært, at man 'aldrig skal sige aldrig'.

Så - helt i seriens ånd - er intet sikkert, selvom rygterne svirrer.​ Xoxo Gossip Girl.