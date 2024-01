Tom Cruises 61 år skal ikke stå til hinder for, at han endnu engang kan trække i pilotjakken og give den gas i rollen som piloten Maverick.

I hvert fald siges det, at der nu er endnu en efterfølger til 80'er-favoritten på vej.

Og her snakkes der selvfølgelig om actionfilmene Top Gun.

Det skriver det amerikanske medie The Hollywood Reporter.

Tom Cruise var et stort smil til premieren på Top Gun 2. Foto: Claudio Cruz/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Tom Cruise var et stort smil til premieren på Top Gun 2. Foto: Claudio Cruz/AFP/Ritzau Scanpix

Manuskriptforfatteren Ehren Kruger er allerede i gang med at forfatte manuskriptet til den nye film.

Planen er, at Tom Cruise skal vende tilbage i rollen som piloten Maverick, ligesom at skuespillerne fra Top Gun 2, Miles Teller og Glen Powell, skal spille med i den nye installation.

Top Gun-filmene produceres af filmproducenten Paramount.

Nyheden om den nye film kommer i kølvandet på, at Tom Cruise netop har underskrevet en kontrakt med den konkurrerende produktionsvirksomhed Warner Bros. Discovery, hvor han har skrevet under på at medvirke og producere film for virksomheden.

Dog er der ikke ifølge The Hollywood Reporter tale om en såkaldt eksklusiv kontrakt.

Hele 36 år skulle forventningsfulde Top Gun-fans vente på efternøleren til den første film, der havde premiere i 1986.

Og da den svære to'er udkom i 2022 blev den en stor biografsucces med en indtjening på hele 1,5 milliarder dollar – svarende til over 10 milliarder danske kroner.

Og filmen kunne da også hive en Oscarstatuette hjem for den bedste lydproduktion.

The Hollywood reporter har forsøgt at få fat på producenten Paramount, der ikke er vendt tilbage med en kommentar.