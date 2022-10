Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den 30-årige lagermedarbejder Daniella fra Slagelse er enlig mor og har svært ved at få enderne til at mødes.

Hun føler sig utilstrækkelig som mor, og hun tyer ofte til fastfood på afbetaling for at få mad i maven.

Hendes drøm er at kunne få råd til at kunne invitere sin lille dreng i forlystelsespark.

Den drøm er dog meget opnåelig, fortæller 'Luksusfælden'-eksperterne hende, da de møder hende i tirsdagens afsnit af Viaplay-programmet.

Kenneth Hansen og Mette Djernis er eksperterne, der skal hjælpe Daniella. Foto: Viaplay Vis mere Kenneth Hansen og Mette Djernis er eksperterne, der skal hjælpe Daniella. Foto: Viaplay

For Daniella kunne snildt have betalt entré flere gange om måneden, hvis hun bare droppede sit store forbrug af energidrikke og cigaretter.

»Faktisk så, for det, der svarer til en måneds forbrug af cigaretter, der ville du kunne have købt et årskort til både dig og din søn til et legeland som for eksempel BonBon-Land,« forklarer den nye ekspert Mette Djernis.

Og det overrasker deltageren Daniella.

»Hold da op. Det er lidt som at få klasket en våd karklud i hovedet,« siger hun til kameraet.

Daniella drikker for 800 kroner energidrikke om måneden – svarende til 112 dåser om måneden. Foto: Viaplay Vis mere Daniella drikker for 800 kroner energidrikke om måneden – svarende til 112 dåser om måneden. Foto: Viaplay

For hun må vedkende sig, at hun for sin søn og sit eget helbreds skyld burde bruge de 1.100 kroner på oplevelser med sønnen i stedet for cigaretter.

Og oven i hatten bruger hun også 800 kroner på at drikke omtrent 112 energidrikke hver måned.

Niende afsnit af 'Luksusfælden' bliver sendt tirsdag klokken 20 på TV3 eller allerede nu på Viaplay.