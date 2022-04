Nu har politioptagelser efter den fatale ulykke på filmsettet til Alec Baldwin-filmen 'Rust' set dagens lys.

Politioptagelserne er blevet offentliggjort af politiet i Santa Fe og videregivet på TMZ, og de får ikke den våbenansvarlige på westernfilmen, den 24-årige Hannah Gutierrez Reed, til at se godt ud.

På en kvindelig betjents kropskamera præsenterer Hannah Gutierrez Reed sig som produktionens våbenansvarlige få minutter efter ulykken, før hun indvender:

»Eller det var jeg i det mindste«.

'Rust' blev optaget på Bonanza Creek Ranch i Santa Fe. Foto: KOB TV NEWS

På samme kameras optagelser hører man den 24-årige våbenansvarlige kalde dagen for ulykken for sit »livs værste dag« og sig selv for en »fucking fiasko«, og man ser, hvordan hun beder politibetjentene om at blive taget væk fra sine kollegaer.

»Jeg vil bare gerne komme væk herfra i en helvedes fart og aldrig vise mit ansigt i den her branche igen.«

For Hannah Gutierrez Reed virker ikke til at være i tvivl om, at hendes karriere er slut, efter hun som våbenansvarlig har ladet Alec Baldwin fyre en ladt pistol, som endte med at tage livet af filmfotografen Halyna Hutchin.

»Jeg er den eneste kvindelige våbenansvarlige i spillet, og jeg har lige ødelagt hele min karriere,« siger Hannah Gutierrez Reed til en betjent i de offentliggjorte optagelser.

Sagen efterforskes stadig af politiet og anklagemyndigheden i Santa Fe i New Mexico – og både Alec Baldwin og Hannah Gutierrez Reed står overfor civile søgsmål fra flere kanter.

Politiet i Santa Fe har endnu ikke rejst nogen sigtelser i sagen, men Alec Baldwin nægter fortsat at være ansvarlig for ulykken.

Hannah Gutierrez Reeds advokat har ligeledes påpeget, at hun i hvert fald ikke er hovedansvarlig.

Det skete i forbindelse med en nyligt afsluttet undersøgelse af New Mexicos arbejdssikkerhedsmyndigheder, der konkluderede, at ledelsen på filmsettet »vidste, at sikkerhedsprocedurerne for skydevåben ikke blev fulgt« og dermed »demonstrerede en komplet ligegyldighed over for medarbejdernes sikkerhed«.

Her ses et billede af Alec Baldwin efter den tragiske ulykke. Foto: Jim Weber

Dertil påpegede den våbenansvarliges advokat, at undersøgelsen »fandt ud af, at Hannah Gutierrez Reed ikke fik tilstrækkelig tid eller ressourcer til at udføre sit job effektivt, på trods af hendes udtrykte bekymringer.«

Det var også ledelsen på filmsettet, der fik tildelt den højest mulige bøde på 960.000 danske kroner af sikkerhedsmyndigheden.

Ulykken under optagelserne til den siden nedlagte westernfilm 'Rust' skete tilbage i oktober, hvor skuespiller og producer Alec Baldwin skød og dræbte filmfotografen Halyna Hutchins med det, han troede, var en uladt rekvisitpistol under optagelserne.

Han ramte ligeledes instruktøren Joel Souza, der overlevede.