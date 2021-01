Rowan Atkinson udtalte for nylig, at han er ret træt af at spille Mr. Bean og glæder sig til at kunne sende sin verdensberømte karakter på pension. Hans samarbejdspartner har dog helt andre planer.

Manuskriptforfatter Richard Curtis, der i starten af 90erne var med til at skabe 'Mr. Bean'-serien har nemlig ifølge den engelske avis The Sun planer om et nyt Mr. Bean-eventyr, hvor Mr. Bean er blevet gammel.

»Lige nu tænker vi på at lave 'gamle Bean',« lyder det fra Richard Curtis, der er en af Storbritanniens mest populære manuskriptforfattere med titler som 'Fire bryllupper og en begravelse', 'Notting Hill', 'Bridget Jone's dagbog' og 'Love Actually' på cv'et.

Om Rowan Atkinson har lyst til at være med er dog usikkert, da han som nævnt for nylig i et interview med Radio Times fortalte, at han var kørt død i Mr. Bean.

Her Mr. Bean i sin bil fra 'Mr. Bean's Holiday'. Foto: MAX NASH

»Jeg nyder faktisk ikke at spille ham. Det er et stort ansvar,« lød det fra Rowan Atkinson, der fortsatte:

»Jeg synes, det er stressende og udmattende, og jeg ser frem til, at det er slut.«

I første omgang er han dog klar på at lægge stemme til endnu en kommende animationsfilm om Mr. Bean, og han forstår da også godt, hvorfor at hans berømte karakter stadig er populær rundt omkring i verden:

»At se en voksen opføre sig som et barn uden at være opmærksom på, hvor upassende det er, vil altid være sjovt,« fortalte han blandt andet i interviewet.

'Mr. Bean' blev første gang sendt på tv i 1990, og de efterfølgende fem år kunne folk gennem 15 afsnit følge den skæve karakter, hans bamse og kæresten Irma.

I 1997 kom så den første film, der hed noget så mundret som 'Bean', der i Danmark solgte omkring 324.000 biografbilletter. 10 år senere kom fortsættelsen 'Mr. Beans ferie'.