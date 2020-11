Pludselig fløj det rundt med glasskår i luften!

For Caroline Rigelsen blev ugens afsnit af 'Den store bagedyst' en dramatisk omgang, da hendes røremaskine midt i det hele valgte at knuse en glasskål og sendte hende ned i den bagerste ende af bagefeltet.

Flere af de andre medvirkende var hurtigt over den 19-årige bagedyst-deltager og spurgte, om hun var okay, og heldigvis var det jo ikke værre, end at hun efterfølgende 'bare' kunne starte forfra.

Men det var alligevel en rystende oplevelse, fortæller hun til B.T.:

»Det var ret hårdt. Lige nøjagtig den udfordring (med at lave tal-kager, red.) havde jeg ikke nået at øve på tid derhjemme, så jeg vidste ikke, hvor meget tid jeg havde. Så det kostede mig 10 minutter, som jeg godt kunne have brugt på noget finish.«

Hun forklarer, hvad der skete med røremaskinen:

»Først kom der nogle mærkelige lyde, og så fløj der glasskår, så jeg måtte skynde mig at vende ryggen til for ikke at få noget i øjnene. Det var håndtaget til glasskålen, der var blevet vendt forkert. Fordi den var i gang med at piske noget hårdt smør, stod den og bankede hårdt ind maskinen, og så kunne den ikke mere til sidst.«

Det var generelt en hård dag i bageteltet for Caroline, der derudover følte, at det også gik galt, da de skulle lave fastelavnsboller, men her kunne hun ånde lettet op.

Caroline i 'Den store bagedyst'. Foto: DR Vis mere Caroline i 'Den store bagedyst'. Foto: DR

»Jeg manglede at putte glasur på. Sidste gang havde jeg fået en sidsteplads, så jeg kunne ikke tåle at få det en gang til, fordi jeg havde fået en dårlig bedømmelse af tal-kagen (afsnittets første opgave, red.). Jeg lå til at ryge ud, men så manglede de andre også nogle elementer, og så handlede det til sidst om, hvor god dej man havde fået lavet, og der fik jeg pludselig en tredjeplads. Det var en rigtig dårlig dag, men dér endte jeg helt oppe i skyerne.«

Caroline sikrede sig også en plads i næste uges program, da dommerne roste hendes valentinskage i mesterværksrunden.

»Den sad lige i skabet, sagde de. Det var præcis det, jeg trængte til.«