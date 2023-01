Lyt til artiklen

Hanna Zetterberg var bare elleve år gammel, da hun fik hovedrollen som Ronja Røverdatter i filmatiseringen af Astrid Lindgren-klassikeren af samme navn.

Filmen blev en stor succes og mange spåede den unge barnestjerne en stor karriere på det store lærred.

Det blev dog ikke til flere udfoldelser end i rollen som Ronja Røverdatter – til stor undren for mange.

Den tidligere barnestjerne studser dog over, at der i dag i – mere end 38 år efter – stadig bliver stillet spørgsmålstegn ved hendes valg om at trække sig fra rampelyset, afslører hun i TV4-programmet 'Mauri – vad hände sedan', skriver Expressen.

»Jeg har oplevet, at nogle undrer sig over, hvor jeg blev af, hvilket kan være et rimeligt spørgsmål. Men det føles nogle gange, som om de tror, ​​jeg er en form for fiasko, fordi jeg ikke har formået at 'holde mig i rampelyset',« fortæller Hanna Zetterberg og tilføjer:

»Det ville jeg ikke – og jeg er meget glad for det valg, jeg traf.«

Hun fortæller desuden, at hun som teenager forsøgte at undgå store menneskemængder, og at det var noget nær umuligt for hende at benytte offentlig transport, fordi hun med jævne mellemrum blev genkendt

I stedet for skuespillet har Hanna Zetterberg kastet sig over en politisk karriere og er blandt andet blevet udvalgt som repræsentant for Vänsterpartiet i den svenske Riksdag.