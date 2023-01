Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De var blot teenagere, da de indfangede seere i rollerne som de ulykkeligt elskende Romeo og Julie i filmadaptionen fra 1968.

Nu har de to stjerner, Olivia Hussey og Leonard Whiting, der i dag begge er i 70erne, valgt at sagsøge filmselskabet Paramount Pictures for at have udnyttet dem seksuelt og distribueret nøgenbilleder af dem som helt unge.

Det skriver flere medier, herunder Variety og Sky News, som har set retsdokumenterne.

Skuespillerne anklager filmens instruktør, Franco Zeffirelli – der døde i 2019 – for at have forsikret dem, at der ingen nøgenhed ville være i filmen, og at de ville bære hudfarvet undertøj i soveværelsesscenen, ifølge retsdokumenterne.

Men i de sidste dage af produktionen bad Zeffirelli dem angiveligt om at optræde nøgne med kropsmakeup – »ellers ville filmen fejle«.

Instruktøren viste, ifølge anklagen, hvor kameraet ville stå og forsikrede endnu en gang de unge skuespillere, der på daværende tidspunkt var 15 og 16 år gamle, at ingen nøgenhed ville blive optaget eller vist i filmen.

»Hvad de blev fortalt, og hvad der skete, er to vidt forskellige ting,« siger Tony Marinozzi, der er agent for både Olivia Hussey og Leonard Whiting, til Variety og uddyber:

»De stolede på Franco. Som 16-årige skuespillere antog de, at han ikke ville krænke den tillid, de havde. Franco var deres ven og helt ærligt, som 16-årige, hvad skulle de gøre? Der var ingen muligheder, og der var ingen metoo.«

De britiske skuespillere Olivia Hussey og Leonard Whiting var blot 15 og 16 år gamle, da de medvirkede i 1968 versionen af Shakespeares tragedie 'Romeo og Julie' - nu har de sagsøgt Paramount for millioner. Foto: Anonymous Vis mere De britiske skuespillere Olivia Hussey og Leonard Whiting var blot 15 og 16 år gamle, da de medvirkede i 1968 versionen af Shakespeares tragedie 'Romeo og Julie' - nu har de sagsøgt Paramount for millioner. Foto: Anonymous

Søgsmålet fra 'Romeo og Julie' er kommet lige op til, at Californiens Child Victims Act udløb. Den lovgivning betød, at ofre for seksuelle overgreb i barndommen i en treårig periode fra 2019 indtil 31. december 2022 har haft lov til at fremsætte deres anklager uden for forældelsesfristen.

Ifølge Variety og Sky News siger søgsmålet, at både Hussey og Whiting har lidt psykisk og følelsesmæssigt nød, samt haft en meget begrænset skuespilkarriere efter deres medvirken på trods af, at filmen var deres store gennembrud.

Olivia Hussey og Leonard Whiting søger erstatning for en værdi af 500 millioner dollar – svarende til 3,5 milliarder danske kroner.

Filmselskabet Paramount Pictures har endnu ikke udtalt sig om retssagen.