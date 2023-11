Efter 11 sæsoner af 'Vild med dans' er det nu den sidste svingom for værten Sarah Grünewald.

Derfor var det en berørt Martin Johannes Larsen, der tog ordet.

»Jeg vil personligt sige tak for to ting. Tak, fordi du har været den bedste medvært i hele verden. Du har lært mig så meget. Det er et kæmpe maskineri at komme ind i, og det har lykkedes okay, det har du en kæmpe skyld i,« fortæller han til Sarah Grünewald, og fortsætter:

»Vigtigst af alt vil jeg sige tusinde tak, fordi du er så godt et menneske. Du er så dejlig og god. Jeg vil gerne sige tusinde tak for alt. Vi er blevet venner. Det er ikke vores sidste dans, vi ses på den anden side.«

Med tårer i øjnene sagde Sarah Grünewald tak til sin medvært.

»Jeg har holdt tungen i munden hele aften. Tusind tak. Det har været en kæmpe fornøjelse.«

Hyldesten stoppede dog langt fra her. En video med Sarah Grünewalds veninde, bror og søn blev også afspillet.

»Du har været så sej, men lad nu være med at græde. Glæd dig over, at du skal hjem til mig og spise fredagsslik,« sagde sønnen Luis, men dette ønske kunne Sarah Grünewald altså ikke opfylde.

En sidste sang - og dans - fik hun også, da JJ Paulo optrådte for hende. Sarah Grünewald smed skoene og dansede, som var der ikke en dag i morgen, og alle sæsonens deltagere gjorde hende selskab.