Silas Holst er traditionen tro videre til finalen i 'Vild med dans'.

Efter aftenens semifinale, hvor Oscar Bjerrehuus trak det korteste strå, dansede Silas Holst og Jakob Fauerby sig i finalen, hvor de er oppe imod skuespiller Christopher Læssø og sangerinde Coco O.

Silas Holst og Jakob Fauerby har i år skrevet 'Vild med dans'-historie ved at være det første mandlige par.

Efter semifinalen var det en lettet Silas Holst, der kunne se tilbage på en meget speciel sæson.

»Det har været meget anderledes og meget speciel. Jeg er altid glad for at lave det her program, men det er som om der har været noget ekstra på spil i år, nu hvor jeg selv er homoseksuel. Jeg er blevet mere rørt hver eneste uge. Det er jo altid super dejligt, når man går videre, men det gav mig også en mangfoldighedsfølelse,« fortalte han.

»Det gør mig glad at tænke på, at vi er nået så langt i vores lille land. Vi må gøre, som vi vil, og det er folk cool med. I starten skrev folk trusler på min bil og forskellige ting. Det er ligesom forsvundet. Det er cool nok, at man ikke kan lide det, men tonen er blevet mere sober, og de kan godt se, at vi danser godt.«

Han erkender, at han i starten var nervøs for, om 'Vild med dans'-seerne slet ikke ville give dem sms-stemmer.

»Jeg har tænkt det et par gange. Man aner jo ikke, hvor man ligger med sms-stemmerne. Vi har fået god opbakning i ugens løb, men der for er man stadig nervøs sådan en dag som i dag. Det gør mig skidestolt, at vi får lov,« sluttede han.