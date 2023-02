Lyt til artiklen

27-årige Jannika og 23-årige Nicklas fra Karup har lånt tusindvis af kroner af deres familie, når de midt på måneden står og mangler penge til deres familieliv med sønnen.

For hver eneste måned skændes de to 'Luksusfælden'-deltagere om ikke blot, hvor pengene skal komme fra, men også hvem de skal låne dem af.

Og hvis ikke de får gjort noget ved økonomien, så er der en kedelig fremtid for den lille familie på tre.

»Vi ender med at gå fra hinanden, og vores dreng kommer til at blive skilsmissebarn,« siger Jannika i tirsdagens afsnit af 'Luksusfælden'.

Når pengene rammer kontoen, brænder de næsten i lommen for parret, forklarer de, og derfor har de ingen problemer med at bestille pizza, købe mad og forskellige ting, før at de midt på måneden står uden penge.

Særligt Jannika får tit skæld ud, når hun griber til telefonen og spørger familien om penge atter en gang.

Samlet har de optjent en gæld på 37.300 kroner til den nære familie.

Situationens konsekvens er for parret hårdt at tænke på.

Af de 37.300 kroner, skylder parret et nært familiemedlem af Jannikas 20.000 kroner.

»Jeg bliver ked af det. Meget ked af det faktisk. Fordi jeg elsker ham mere end noget andet, og jeg vil ikke ende med at gå fra ham,« siger Jannika og fastslår:

»Men hvis vi ikke får gjort noget ved det, så er det der, den ender.«

Hvordan det går parret fra Karup, kan du se nu på Viaplay eller i aften kl. 20 på TV3.