»Sangen gør mig trist, men ikke ked af det. For den handler jo om alle de gode ting. Om hvordan vi kommer til at huske ham.«

20-årige Mads Skytte står for et af de mest rørende øjeblikke i årets første afsnit af 'X Factor'.

Den unge sanger stillede i efterårets auditionrunde nemlig op med en sang, han har skrevet til sin storebror, der få måneder for inden i sommer pludselig blev syg og mistede livet kun 23 år gammel.

»Det var selvfølgelig en speciel oplevelse,« husker Mads i dag tilbage på sin audition, der tydeligvis gjorde så stort indtryk på dommerne, at de uden tøven sendte ham videre i konkurrencen.

»Jeg havde to andre sange med til pre-casting, som jeg oprindeligt havde tænkt, at jeg ville synge. Men da vi så mistede min storebror, skrev jeg hurtigt den her nye hyldestsang, som jeg forelskede mig i, og selvom jeg muligvis ville synge de andre sange bedre, så havde min egen sang jo en helt anden betydning,« fortæller han videre og tilføjer:

»Og det var faktisk lettere at spille sangen for dommerne end hjemme foran min familie, som jo kender til det hele.«

Mads, der til daglig går i 3. G på handelsskolen i Viborg, fortæller, at det var hans storebror, der i sin tid inspirerede ham til at synge og lave sin egen musik.

»Der er ingen af vores forældre, der er musikalske, på et tidspunkt begyndte min storebror bare at spille, og så fulgte jeg efter,« fortæller Mads og tilføjer, at de i familien i mange år prøvede at få Mads' storebror til at melde sig til 'X Factor'.

»Men han ville hellere tage det stille og roligt og bare lade det ske hen ad vejen, hvis han en dag skulle blive opdaget.«

Han griner.

»På det punkt er jeg helt anderledes. Jeg har altid syntes, det var sjovt at melde mig til forskellige ting, så nu tænkte jeg, at jeg ville tage chancen.«

Udover det følelsesmæssige aspekt husker Mads da også sin 'X Factor'-audition som en super fed oplevelse, hvor det var spændende at få professionel feedback fra dommerne.

Skal du følge med i 'X Factor' i år?

»Jeg har overvejet at stille op tidligere år, men følte mig først sikker nok i min stemme nu. Og det var jo fedt at opdage, at dommerne ikke var så farlige, som de kan se ud,« griner han.

Sangen til hans bror har ikke nogen titel, da teksten aldrig er blevet skrevet ned.

»Det er bare en, jeg bærer med mig i hjertet,« forklarer Mads, der netop har holdt en meget speciel jul med familien.

»Det var jo den første jul uden min storebror. Selvom han ikke længere boede hjemme, så plejer vi jo at samles alle sammen til jul, så det var meget specielt, at han ikke var der.«

Hvor langt Mads kommer i 'X Factor', kan vi ikke afsløre endnu.

For mange af Mads' venner og bekendte bliver det en overraskelse i sig selv, at han overhovedet dukker op på tv lørdag aften.

»Jeg har faktisk ikke fortalt det til super mange. Jeg tager det meget stille og roligt, og jeg tænker, at jeg bare skal se det sammen med min familie.«