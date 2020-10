Da Morten Hansen fra Kastrup skulle dedikere en kage til en særlig person i 'Den store bagedyst', var han ikke i tvivl om, hvem denne person skulle være.

Den 49-årige familiefar har nemlig en datter på 12 år, der igennem hele livet har kæmpet med angst, og derfor var det vigtigt for ham, at 'idol'-kagen blev helt perfekt.

»Inden optagelserne havde jeg svoret, at jeg ikke var sådan en, der tudede over en kage,« fortæller Morten Hansen med et grin.

»Men det var selvfølgelig heller ikke kagen, jeg blev rørt over, men historien. At kagen skulle symbolisere, at hun har det godt i dag. Så da jeg blev bevæget i programmet, tror jeg, det var af lettelse over, at det lykkedes.«

Morten fra 'Den store bagedyst'. Foto: DR Vis mere Morten fra 'Den store bagedyst'. Foto: DR

Morten Hansen fortæller, at hans datter i en tidlig alder fik diagnosen angst. At det udviklede sig med årene, og at hun på et tidspunkt måtte sygemeldes fra skolen.

For cirka to år siden fik de så endelig hjælp af en psykolog, og i dag har datteren det godt igen.

»Det har fyldt rigtig meget derhjemme. Det er så stort, at hun kom igennem det og i dag er en 12-årig pige, der har valgt at tage fat i livet og bruge det positivt og er kommet helt af med de sorte tanker. Det var den kamp, jeg valgte at hylde med kagen.«

Han har længe haft lyst til at melde sig til 'Den store bagedyst', men har været afskrækket af den enorme eksponering, der følger med det populære tv-program.

»Med tiden er jeg blevet modnet, mine børn er blevet ældre, og da der så var tid til det, så søgte jeg,« fortæller han.

»Da jeg første gang gik ind i teltet, var jeg voldsomt nervøs, men da vi først var i gang, så glemte jeg hurtigt, at der for eksempel var kamera på.«

På grund af coronasituationen skulle deltagerne i år bage med handsker på. Noget, Morten Hansen ikke var kæmpe fan af.

»Det var mega besværligt at arbejde med handsker. Det var også virkelig akavet i de situationer, hvor vi ville give et kram til hinanden, men det blev jo heldigvis bedre hen ad vejen.«

Ingen deltagere blev stemt ud i første program. Nu må tiden vise, hvor langt Morten Hansen kommer i 'Den store bagedyst'.