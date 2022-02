Det gik næppe, som han havde drømt om, da den 17-årige tømrerelev Lasse Skriver fredag aften måtte forlade X Factor uden at gå videre til den eftertragtede bootcamp.

Men helt skidt gik det tilsyneladende heller ikke. For Skrivers talent gik ikke ubemærket hen.

Faktisk har han fået en kontrakt med et af verdens største pladeselskaber Sony.

Det afslører han selv lørdag morgen på Instragram.

»Jeg har i dag signet med Sony,« skriver tømrerlærlingen og deler et billede af sig i en sofa hos netop Sony.

Overfor TV 2 uddyber han sin glæde:

»Det, synes jeg, er megafedt. Det er en kæmpe mulighed. Det er ikke særlig mange, der får lov til det. Så det er bare større, end noget jeg håbede på, da jeg meldte mig til 'X Factor',« siger Lasse Skriver.

Ifølge TV 2 imponerede Skriver allerede dommerne ved sin audition, hvor Martin Jensen kaldte ham ‘sindssyg’, mens Blachman regnede med, at han kunne nå finalen.

Og selv om det ikke helt gik som Blachman havde spået, så gav han alligevel Skriver så mange gode ord med på vejen, at teenageren ikke var i tvivl om, at Blachman syntes, at han var dygtig.

Sony fik da tilsyneladende også øjnene op for Lasse Skriver ret hurtigt. Allerede efter hans audition tilbød de ham en kontrakt.

Det var især hans mørke stemme og udstråling, som Sony faldt for, forklarer Sonys talentspejder Patrick Christensen til TV 2.