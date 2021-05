Endnu en udfordring venter 'Robinson'-vinderen fra 2018, men han glæder sig til den.

I 2018 vandt Jamil Faizi 'Robinson Ekspeditionen' og de 500.000 kroner efter en finale, som Jakob Kjeldbjerg betegnede som den ubetinget mest krævende finale i TV3-programmets historie. Året efter faldt han på knæ for sin kæreste, som også var ved hans side ved finalefesten i 'Robinson'.

Nu venter der 'Robinson'-fyren endnu en stor udfordring og også endnu mere kærlighed. Det afslører han på både Facebook og Instagram.

'Call me Baba Faizi. Novemberbarn. Du bliver den bedste mor, Marya,' skriver Jamil på Instagram til et billede, hvor parret holder scanningsbillederne op. På sin Instagram-profil afslører Maryam nyheden med en 'Robinson'-reference:

'I år bliver det endnu vildere – vi ses til november, baby,' skriver hun.

Det bliver en …

Over for Realityportalen afslører Jamil, at de glæder sig helt vildt til at byde deres lille nye familiemedlem velkommen til verden, og de kender allerede kønnet på babyen.

»Det jo vores første, så det er helt nyt og specielt for begge. Det var virkelig vildt at se den lille ved scanningerne, hvor man kun se ham bevæge sig rundt. Han er livlig som sin far. Han er også sund og rask, så det er vi selvfølgelig supertaknemmelige for,« fortæller Jamil, som glæder sig til at få en søn:

»Jeg tror, det bliver supersjovt. Han skal bare have fodboldstøvlerne på fra dag et – så er det bare i gang.«

Selvom de ved, at det bliver en dreng, har Jamil og Maryam endnu ikke et navn til deres kommende søn. Men 'Robinson'-vinderen nyder ventetiden med uafbrudt søvn og god tid til at ses med vennerne, inden den meget snart står på bleskift og knap så sjovt natteroderi.

Se det søde billede af parret, som altså venter deres første barn til november, herunder:

