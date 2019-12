Den tidligere 'Robinson'-deltager ved godt selv, hvad der skal til for at vække hans interesse.

Blandt de mange nye og gamle ‘Paradise’-deltagere, der var mødt op til ‘Paradise Hotel’s premierefest, var også deltagere fra andre reality-programmer at spotte.

»Jeg så lige, at der var en fest, jeg kunne komme med til,« smiler Jaffer, der er gode venner med nogle af sidste sæsons paradisoer og med Signe Kragh, som sammen med Philip May er vært på Viafree-programmet ‘JuicyNews’.

Dog var ‘Robinson’-hunken lidt mere afholdende end de mange paradisoer, når det gælder fest og især flirt.

»Der er rigtig mange kvinder, der har kontaktet mig, og der er også nogle søde imellem. Der er nogle, der skriver ret offensivt og sender billeder, hvor de ikke har så meget tøj på. Jeg svarer altid pænt, og jeg takker desværre nej, fordi jeg har sat dating-livet på pause,« fortæller han.

Pausen skyldes, at Jaffer gerne vil fokusere på sine venner og sin familie, og at han iøvrigt for en længere periode flytter til London fra 5. februar.

Nej til ‘Paradise’, men…

Det er halvandet år siden, at han sidst var i et forhold, og han ved godt, hvad der skal til for at han falder for en kvinde.

»Man skal være sjov og kunne holde øjenkontakt. Og så skal man være modig. Ikke bare i byen, for alle har jo mod, når de har drukket. Men jeg vil gerne have, at hun kommer over til mig og siger hej på et tidspunkt, hvor hun ikke har drukket. Så er det mere oprigtigt,« siger 30-årige Jaffer og fortsætter:

»Jeg skriver lidt med nogle, men det er mere på et venneplan. Om det så udvikler sig, det ved jeg ikke.«

Jaffer, der blev nummer tre i dette års ‘Robinson Ekspedition’, afviser, at han selv kunnne finde på at deltage i ‘Paradise Hotel’.

»Jeg er ikke sådan en, der render rundt og er sammen med den ene og den anden. Måske er det derfor, jeg ikke passer til Paradise. Jeg vil hellere sulte på en øde ø. Så hvis de ringer fra ‘Robinson’ eller ‘Survivor’, den amerikanske udgave, så kommer jeg,« griner han.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk