Mandag aften vender 'Robinson Ekspeditionen' tilbage, men ikke alt bliver, som det har været de seneste år.

Mandag den 26. august klokken 20:00 er Jakob Kjeldbjerg igen klar til at sige de ikoniske ord: “Sæt i gang!”, når TV3 og Viaplay skyder gang i en ny omgang af ‘Robinson Ekspeditionen’.

Her bliver alt dog ikke, som seerne har været vant til i de seneste år. I forhold til seneste sæson er 27 deltagere skåret ned til 22 eventyrlystne danskere, og det er der en god årsag til. I år består ‘Robinson Ekspeditionen’ nemlig kun af to hold, som man kendte det hele fra starten. Det afslører Jakob Kjeldbjerg over for Realityportalen.

»Konkurrencerne er markant større, end de før har været. Der er fuldstændig vanvittigt store konkurrencer, der er kørt op på et højere niveau. Og så er vi i år gået væk fra tre hold og tilbage til to hold. Det har vi blandt andet gjort, fordi det har fungeret så godt med tre hold, og så skal vi jo gøre noget andet,« griner han og fortsætter:

»For nogle år siden blev vi lidt for mange gange ved med at gøre det samme og gentage dem, men man kan ikke leve af gentagelses-tv. Så nu er vi på to hold og 22 mennesker fra start – i stedet for 27. Det vil sige, at der er færre mennesker, man som seer skal forholde sig til. Idéen er, at man hurtigere lærer dem at kende, så seerne har et forhold til dem, når de ryger ud.«

Derfor prøver man nu igen, hvor der kun er to hold mod hinanden.

»Det kan være, at der er tre hold – eller fire – næste år. Det aner jeg jo ikke noget om. Men to hold er det rigtige for os i år,« siger Jakob Kjeldbjerg.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.