Det er ikke fordi, 'TV3 er specielt syge i hjernen' – men tv-stationen havde egentlig planlagt, at nogen skulle 'slås ihjel' i 'Robinson Ekspeditionen' i 2010.

Det fortæller programmets daværende producent, Jakob Juhl, i 'Robinson Ekspeditionen – planken ud'.

'Robinson Ekspeditionen' har været sendt på TV3 siden 1998, og som årene gik forsøgte produktionen at skabe vildere og vildere psykologiske twists for at fastholde seerne.

Det ene år hyrede man en skuespiller til at spille morder for at jage deltagerne en skræk i livet. Et andet år satte man en kustig haj i havet. Og endelig opfordrede man deltagerne til at udsætte hinanden for waterboarding for selv at komme videre i konkurrencen.

Og så var der altså episoden i 2010, hvor deltagerne dystede mod hinanden i en arena, mens en horde af lokale sad på tilskuerrækkerne og jublede og heppede. Det endte med, at to deltagere røg i totterne på hinanden. Se de vilde scener i videoen over artiklen.

Foto: TV3 Vis mere Foto: TV3

Hvad hverken deltagerne eller seerne vidste var, at de to mænd var stuntmænd hyret til opgaven. Derfor valgte flere af deltagerne selv at deltage i slagsmålet for at skille de to fra hinanden.

I 'Robinson Ekspeditionen – planken ud' spørger ekspeditionsleder Jacob Kjeldbjerg derfor, om produktionen mistede grebet om situatinen.

»Hvis den oprindelige tanke med den her scene var ført ud i livet, så havde vi totalt mistet grebet. Og jeg havde mistet grebet, det er en tilståelsessag,« siger producent Jakob Juhl.

»For det, der egentlig skulle have været sket, var, at den ene skulle have slået den anden ihjel, og vi skulle have haft en bodybag (ligpose, red.) ind. Og på vej ind i flyveren til Malaysia ringer den daværende programdirektør fra TV3 og siger: 'Vi har fået kolde fødder'.«

Jakob Juhl og tidligere 'Robinson'-vinder Rikke Gøransson. Foto: TV3 Vis mere Jakob Juhl og tidligere 'Robinson'-vinder Rikke Gøransson. Foto: TV3

De mange psykologiske twists tog på et tidspunkt overhånd, og man gik derfor tilbage til at lave 'Robinson Ekspeditionen' på den gode gamle måde, hvor det alene handler om at overleve på en øde ø, uden for mange dikkedarer i et forsøg på at kapre seere.

»Det er ikke fordi, jeg er specielt syg i hjernen, eller TV3 var, men vi var på en rejse med at gøre tingene mere og mere outrerede, fordi vi troede, det var den vej, vi skulle gå,« siger han.

Se hele interviewet i videoen over artiklen.