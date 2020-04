'Robinson'-babe Malou Petersen har i mere end otte år levet efter en diæt, og de seneste tre år har hun trænet mod at stå på podiet til de største konkurrencer, men nu siger hun stop.

Hun har trænet benhårdt i tre år, og i april skulle hun have stået på scenen i Ringsted til endnu en bodybuilding konkurrence. Grundet corona kunne konkurrencen ikke afholdes, og tiden hjemme har fået Malou Petersen til at mærke efter helt inde i kroppen, og der føles konkurrence ikke længere rigtigt.

'Beslutningen er taget. Jeg trækker mig fra at skulle stille op igen. I den senere tid har jeg virkelig mærket mig selv på helt andre måder. Jeg har indset, at det at stille op ikke er mine fulde drømme. Jeg ønsker at leve i nuet, jeg ønsker mig familie, børn, hus osv.,' skriver Malou i et Instagram-opslag.

Malou har været glad for den tid, hun har haft med sin store passion, men nu er tiden rigtig.

'Jeg har faktisk været bevidst om min beslutning i snart to uger, men jeg har skulle finde tiden til at offentliggøre det. I dag skulle jeg have stået på scenen i Ringsted, men der kom Corona i vejen – er det derfor jeg stopper? Nej, jeg vil leve. Jeg vil være Malou på alle de måder, jeg er. Jeg ved, jeg indebærer så meget mere end træning,' skriver Malou fortsat.

Malou har stadig tænkt sig at træne og spise fornuftigt, men som hun selv siger, så bliver det nu efter hendes hoved, når hun har lysten til det, og hun vil ikke længere være styret af stramme diæter og hårde træningsprogrammer.

'Scenen løber ingen steder, og man bliver aldrig for gammel til noget. Krop, sind og hoved skal bare ville det. Jeg håber virkelig, i er med mig, og i forstår mine tanker, mit valg og budskab her. Lad os se, hvad fremtiden bringer,' afslutter Malou.

Vis dette opslag på Instagram GAME OVER Kære alle beslutningen er taget Jeg trækker mig fra at skulle stille op igen I den senere tid har jeg virkelig mærket mig selv på helt andre måder -jeg har indset at det at stille op ikke er mine fulde drømme ... Jeg ønsker at leve i nuet - jeg ønsker mig familie børn hus osv .. Jeg er et sted i mit liv hvor jeg virkelig har været mig selv på helt andre måder og fundet ud af det også er mig - jeg vil ikke lade mit liv styres mere. Når det så er sagt har jeg ik nok med 3 år trænet mod konkurrence jeg har altså leve af planer diæter mm over 8 år ... Nu vil jeg leve ... Fitness træning sammenholdet mm vil altid være en del af mig - jeg vil forsat træne i @angergym og spise fornuftigt ... Men det skal bare være efter mit hoved når jeg vil og har lyst @teamaestheticsbyrene har været det mest fantastiske samarbejde coach menneske mm i denne tid hvor det hele har handlet om konkurrenc - uden tvivl her jeg kommer igen hvis dette bliver aktuelt Scenen løber ingen steder Og man blir aldrig for gammel til noget Krop sind og hoved skal bare ville det Jeg har faktisk været bevidst om min beslutning i snart 2 uger men har skulle finde tiden til at offentliggøre det ... Idag skulle jeg ha stået på scenen i Ringsted men der kom Corona i vejen - er det derfor jeg stopper ? Nej jeg vil leve - jeg vil være Malou på alle de måder jeg er ! Jeg ved jeg indebærer så meget mere end træning Håber virkelig i er med mig og i forstår mine tanker mit valg mit budskab her Lad os se hvad fremtiden bringer ???? #nomorecompetition #iwilldosomethingelse #liveinthemoment #stayhere #beme #love Et opslag delt af Malou D Petersen (@maloupetersenofficial) den 10. Apr, 2020 kl. 9.04 PDT

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.